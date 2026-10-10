Quảng Ngãi: 18 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán

18 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Chiều 10/10, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) báo cáo vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành, sau khi nhiều người xuất hiện triệu chứng bất thường liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại cùng một điểm bán.

Nhiều người bị ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán

Theo báo cáo, sáng 10/10, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được, trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. Điểm bán do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ xe bánh mì, thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố.

Qua khai thác thông tin dịch tễ, trong khoảng từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9/10, có 18 bệnh nhân mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán này. Khoảng 15 giờ cùng ngày, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn và sốt. Sau đó, những người còn lại lần lượt có biểu hiện tương tự, được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Ông Võ Văn Vương (trú xã Mỏ Cày) cho biết, gia đình ông có 8 người cùng ăn bánh mì vào chiều 9/10. Sau bữa ăn, từng người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Cả 8 người sau đó đều phải nhập viện điều trị.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, tổng cộng 18 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đã được tiếp nhận, điều trị tại 3 cơ sở y tế. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng điều trị 13 ca, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 ca và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 2 ca. Các bệnh nhân chủ yếu có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy dẫn đến mất nước.

Bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, cho biết 13 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có các triệu chứng điển hình như đau bụng quặn từng cơn, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần và sốt nhẹ, dẫn đến mất nước, kiệt sức.

Sau khi được chăm sóc, các bệnh nhân đều đang có dấu hiệu hồi phục tốt

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã kích hoạt quy trình thu dung, điều trị cấp cứu, phân loại bệnh nhân, truyền dịch bù nước, bù điện giải, sử dụng thuốc giảm đau, kháng sinh và theo dõi các chỉ số sinh hiệu. “Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, không có trường hợp nào chuyển biến nặng hay đe dọa đến tính mạng. Bệnh viện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn tiến lâm sàng và sẵn sàng các phương án tiếp nhận thêm bệnh nhân nếu có”, bác sĩ Huỳnh Giới thông tin.

Cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu

Ngay sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, UBND phường Cẩm Thành và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra vụ việc.

Ngành chức năng đã tiến hành làm việc với chủ cơ sở bánh mì. Thời điểm làm việc, chủ cơ sở không chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm

Theo khai báo của bà Nguyễn Thị Thúy, các loại tương ớt, rau, nước sốt dùng làm nhân bánh mì được chế biến tại nhà ở số 275 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành. Tại địa điểm này cũng sản xuất bánh mì ổ và có đăng ký Hộ kinh doanh lò bánh mì Bà Được, do ông Phan Tại Anh Tiến làm chủ hộ kinh doanh. Mỗi ngày, điểm bán hoạt động từ khoảng 5 giờ đến 19 giờ, kinh doanh khoảng 350 ổ bánh mì có nhân.

Tại thời điểm điều tra, bà Thúy chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Theo khai báo, chả lụa được mua từ hộ kinh doanh Phạm Thị Mỹ Hạnh; ớt tươi mua tại chợ; rau mua từ bà Nghĩa tại chợ đầu mối nông sản; các loại gia vị và thịt mua tại chợ Quảng Ngãi; chà bông mua từ TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cơ sở sử dụng bếp gia đình để chế biến các loại thực phẩm làm nhân bánh mì. Đáng chú ý, lối đi vào khu vực bếp phải đi ngang qua nhà vệ sinh của gia đình, trong khi cửa nhà vệ sinh nằm gần cửa khu vực bếp.

Trước tình hình trên, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Bà Được, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân gây ra các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm sẽ là căn cứ phục vụ công tác xác định nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định.