Quảng Ngãi: 175 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì nhiễm vi sinh vật

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành khiến 175 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm là do ăn bánh mì nhiễm vi sinh vật. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, từ ngày 10-12/10 vừa qua, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 175 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Sau khi nhận thông tin, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm.

Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, nhiều mẫu thực phẩm và bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, thực phẩm nhiễm vi sinh vật. Cụ thể, đối với mẫu bệnh phẩm, có 4/9 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Đối với mẫu thực phẩm, có 1 mẫu chả thịt heo, 2 mẫu chà bông, 2 mẫu nước sốt, 2 mẫu ớt tương, 2 mẫu bánh mì, 1 mẫu rau phát hiện Salmonella spp. dương tính/25g; 1 mẫu rau phát hiện Salmonella spp. dương tính/25g, Escherichia coli 3,8x102 CFU/g; 1 mẫu chả heo phát hiện Escherichia coli 2,6x103 CFU/g, Staphylococcus aureus 1,4x103 CFU/g; 1 mẫu bơ phát hiện Salmonella spp. dương tính/25g, Escherichia coli 1,8x104 CFU/g.

Từ kết quả kiểm nghiệm và xác định nguyên nhân vụ độc thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thành tiến hành xử lý vi phạm đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm và một số hành vi liên quan theo quy định của pháp luật đối với điểm bán bánh mì Bà Được (bà Nguyễn Thị Thúy - chủ xe bánh mì), cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố do phường quản lý.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, chỉ đạo các cơ quan chuyên môntăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở thực phẩm theo thẩm quyền quản lý, đặc biệt các cơ sở sản xuất chả các loại để cung cấp cho các cơ sở kinh doanh bánh mì ổ có nhân.

Các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật, rà soát, thống kê tất cả các cơ sở vừa sản xuất bánh mì các loại, vừa kinh doanh bánh mì ổ có nhân; các cơ sở kinh doanh bánh mì ổ có nhân, xe đẩy bánh mì lưu động thuộc diện kinh doanh thức ăn đường phố để đưa vào quản lý; tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức thực hành và phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn theo quy định của pháp luật.