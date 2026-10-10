Quảng Ngãi: 16 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ

Bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Sáng 10/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang tiếp nhận và điều trị cho 16 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 11 ca, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh tiếp nhận 3 ca và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 2 ca. Tất cả các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn mửa, tiêu chảy gây mất nước.

Theo thông tin dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mỳ mua tại một cơ sở trên địa bàn phường Cẩm Thành trước khi xuất hiện triệu chứng.

Anh M.V.Q (35 tuổi, xã Đông Sơn) chia sẻ, khoảng 19 giờ ngày 9/10, anh ăn bánh mỳ mua tại phường Cẩm Thành. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, anh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, đi ngoài nhiều lần, được gia đình đưa đi cấp cứu vào sáng 10/10.

Tương tự, gia đình ông V.V.V (xã Mỏ Cày) có 8 người cùng ăn bánh mỳ vào chiều 9/10, cả 8 người đều xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc, phải nhập viện điều trị.

Tiến sỹ, bác sỹ Huỳnh Giới, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cho biết Bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân với triệu chứng điển hình như: đau bụng quặn thắt từng cơn, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần, sốt nhẹ, dẫn đến tình trạng mất nước và kiệt sức.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện đã kích hoạt quy trình thu dung, điều trị cấp cứu; nhanh chóng phân loại bệnh nhân, truyền dịch bù nước, bù điện giải, sử dụng thuốc giảm đau, kháng sinh và theo dõi sát các chỉ số sinh hiệu.

Đến 11h trưa 10/10, sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, không có trường hợp nào chuyển biến nặng hay đe dọa đến tính mạng. Bệnh viện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn tiến lâm sàng, sẵn sàng các phương án tiếp nhận thêm bệnh nhân nếu có.

Ngay trong sáng 10/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh và các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, tháng 3/2026, Quảng Ngãi đã ghi nhận 19 trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mỳ tại một cơ sở thuộc xã Tịnh Khê./.