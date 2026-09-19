Quảng Ngãi: 15 năm nối dài những chân trời ước mơ

Sáng ngày 19/9, tập đoàn Thiên Tân Group đã phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức Chương trình “Chân trời ước mơ - Hành trình 15 năm” nhân dịp Trung thu năm 2026.

Hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã đến tham dự chương trình

“Chân trời ước mơ” được Thiên Tân Group phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi triển khai từ 15 năm trước.

Trong hành trình ấy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi đã tìm kiếm, thực hiện các phóng sự về những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ yếu là trẻ mồ côi, đứng trước nguy cơ phải bỏ học hoặc phải dừng việc học vì hoàn cảnh gia đình.

Từ những câu chuyện được kết nối qua chương trình, Thiên Tân Group nhận bảo trợ học bổng cho các em đến hết lớp 12, với mức hỗ trợ từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/em/tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại chương trình

Theo ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT Thiên Tân Group, tập đoàn luôn muốn các cháu yên tâm học tập, tự tin theo đuổi ước mơ thì cần cố gắng đi cùng các cháu trên một chặng đường đủ dài.

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở việc trao một suất học bổng, mà còn ở sự đồng hành lâu dài. Khi một học sinh đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình, sự hỗ trợ đúng lúc có thể giúp các em tiếp tục đến trường. Nhưng để các em thực sự có cơ hội thay đổi tương lai, sự hỗ trợ ấy cần được duy trì trong nhiều năm.

Sau 15 năm, đã có 169 em học sinh được nhận học bổng. Cùng với việc bảo trợ, chăm lo cho các cháu tại Cô nhi viện Phú Hòa, tổng kinh phí Thiên Tân Group dành cho chương trình là hơn 20 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các em học sinh tham gia thắp sáng chương trình Chân trời mơ ước

Những con số cho thấy quy mô của một hành trình thiện nguyện được duy trì bền bỉ. “Tuy nhiên, với Thiên Tân Group, những con số ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thêm một đứa trẻ không phải bỏ học, có thêm một cháu bước chân vào giảng đường đại học.Vui nhất là ngày các cháu có một nghề nghiệp, có thể tự lo cho cuộc sống của mình, chăm sóc gia đình và bắt đầu giúp đỡ những người khác”, ông Huỳnh Kim Lập nói.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm ghi nhận, đánh giá cao hành trình nghĩa tình, trách nhiệm xã hội của Thiên Tân Group, Cô nhi viện Phú Hòa và sự phối hợp chặt chẽ của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi trong suốt 15 năm thực hiện chương trình.

Trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh nhân dịp Tết Trung thu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái; nhân rộng những mô hình ý nghĩa, những cách làm nhân văn, nối dài thêm nhiều vòng tay nghĩa tình, chung sức chăm lo cho trẻ em yếu thế và các hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương cần chủ động rà soát, kịp thời hỗ trợ để mọi trẻ em đều được quan tâm, lắng nghe, sẻ chia, góp phần để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà trung thu cho các em là thành viên “Chân trời ước mơ”, trẻ em Cô nhi viện Phú Hòa và thiếu nhi trên địa bàn phường Cẩm Thành.

Từ những học sinh từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học, nhiều em đã tiếp tục hành trình học tập, bước vào giảng đường đại học và từng bước xây dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình. Những câu chuyện ấy không chỉ là kết quả của một chương trình học bổng, mà còn cho thấy ý nghĩa của việc trao cơ hội đúng thời điểm và đồng hành đủ lâu.