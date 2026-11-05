Quảng Ngãi: 12 người có triệu chứng ngộ độc nghi do ăn bánh mì

Cụ thể, 4 trường hợp ghi nhận tại xã Đông Sơn và 8 trường hợp ghi nhận tại xã Tịnh Khê. Các bệnh nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh với các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, nôn mửa, tức ngực…

Qua điều tra ban đầu, các bệnh nhân cho biết, họ đã mua bánh mì tại xe bánh mì của bà D.T.T (thôn Định Tân, xã Đông Sơn) và xe bánh mì của bà D.T.H (thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn).

Bánh mì. Ảnh minh họa

Theo Sở Y tế, qua kiểm tra ban đầu, các điểm bán bánh mì này sử dụng chung nguồn nước chan và bơ lấy từ một cơ sở tại xã Tịnh Khê. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.