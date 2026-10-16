Quảng Ngãi: 12/13 mẫu thực phẩm liên quan vụ nghi ngộ độc bánh mì dương tính với Salmonella

Bánh mì Bà Được trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Quảng Ngãi

Theo công văn số 1984/IPN-ATTP ngày 16.10.2026 của Viện Pasteur Nha Trang gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã tiến hành kiểm nghiệm một số chỉ tiêu vi sinh vật có khả năng liên quan đối với 13 mẫu thực phẩm do địa phương gửi đến.

Các mẫu được tiếp nhận lúc 8h50 ngày 11.10, có tem niêm phong, chữ ký của người lấy mẫu, trưởng đoàn kiểm tra và đại diện cơ sở được lấy mẫu. Mẫu được bảo quản trong thùng xốp có nắp đậy kín, đặt đá gel xung quanh, nhiệt độ bên trong thùng là 5°C.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, có 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella spp. trong 25g mẫu, gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Riêng một mẫu chả thịt heo âm tính với Salmonella spp.

Salmonella là vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột, với các triệu chứng thường gặp như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng hơn ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu.

Trước đó, vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì Bà Được (đường Duy Tân, phường Cẩm Thành) khiến nhiều người phải nhập viện điều trị.

Trước diễn biến vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì khiến nhiều người phải nhập viện điều trị

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc và các điều kiện cần thiết để cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng. Đồng thời, hướng dẫn cơ quan chức năng phường Cẩm Thành trong quá trình điều tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm theo quy định.

UBND phường Cẩm Thành phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, kiểm tra các cơ sở liên quan, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc cùng các sản phẩm liên quan; lập hồ sơ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đối với các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Khi xảy ra sự cố hoặc vụ ngộ độc thực phẩm, địa phương phải khẩn trương triển khai biện pháp xử lý ban đầu, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên, không để chậm trễ trong công tác ứng phó và điều tra.

Đồng thời khuyến cáo các cơ sở kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh trong chế biến, bảo quản và sử dụng nguyên liệu; người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh, tránh sử dụng thực phẩm có dấu hiệu bất thường để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc.