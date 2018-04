Quảng Nam: Công khai phá rừng Đại Lộc

Tận mắt chứng kiến rừng Đại Lộc, Quảng Nam bị tàn phá, chúng tôi vô cùng xót xa.

Sáng ngày 31/3, theo nguồn tin của người dân địa phương, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh “lâm tặc” ngang nhiên chở gỗ lậu trên trục đường chính ĐT609 (huyện Đại Lộc).

Trong vai những người đi phượt, chúng tôi tiến về cánh rừng Đại Lộc đang bị phá trụi. Từ tuyến đường ĐT609 ở trung tâm xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, chúng tôi chạy về hướng Tây của xã Cà Dăng, huyện Đông Giang để tìm hiểu. Cách trại tạm giam An Điềm và Trạm kiểm lâm An Điềm (thuộc Hạt kiểm lâm Bắc Quảng Nam) khoảng hơn 3km là con suối Khe Tre. Từ đây rẽ trái khoảng hơn 2km với đường đèo dốc dựng đứng là đến khu rừng bị hạ sát.

Vừa đến đầu tuyến đường ĐT609, chúng tôi đã bắt gặp hai xe máy chở theo hai khúc gỗ dài khoảng 4m, mỗi bề khoảng 10x15cm. Chúng tôi phải tấp nhanh vào lề đường để tránh hai xe máy chở gỗ đi qua. Theo quan sát, những chiếc xe máy chở gỗ này rất dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường. Bên kia con suối, chúng tôi còn phát hiện thêm nhiều khúc gỗ cỡ tương tự còn đang nằm để chuẩn bị vận chuyển ra ngoài.

Cánh rừng tự nhiên bị phá trụi (ảnh Đ.H)

Tiếp tục vào sâu trong rừng, trước mắt chúng tôi là 3- 4ha rừng đã bị “cưa sạch, đốt sach”. Nhiều cây cháy trơ gốc. Tại đây, có rất nhiều đối tượng “miệt mài” kéo gỗ ra đường bằng xe máy. Cánh rừng xơ xác, trơ trọi. Nhiều cây gỗ to đã bị cưa ngang, nhiều gốc cây vẫn còn đang chảy nhựa, những cây gỗ nhỏ bị đốt cháy nham nhở...

Nằm bên cạnh cánh rừng này là con đường đất vừa bị ủi với nhiều dấu bánh xe tải. Đây là con đường tạm để những người phá rừng chở gỗ ra ngoài. Người dân dẫn đường cho chúng tôi cho hay, đây là khu rừng tự nhiên, không phải rừng trồng. Những cây đã bị cưa và đốt là loại cây sơn.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ xâm nhập thực tế tại cánh rừng bị tàn phá, càng vào sâu trong rừng, chúng tôi càng nghe thấy tiếng máy cưa rền vang. Nhưng vì để đảm bảo an toàn, chúng tôi đành rút lui khỏi hiện trường.

Chúng tôi tiếp tục theo đoàn xe gồm 3 người chở 3 khúc gỗ có kích cỡ 10x15cm ra trục đường chính ĐT609. Khi đi ngang qua trạm kiểm lâm An Điềm, chúng tôi phát hiện các chủ xe đã bỏ gỗ tại một địa điểm khác, trước khi qua trạm. Những người này đứng nói chuyện cùng một cán bộ kiểm lâm (mặc đồng phục ngành- PV) ở trạm này ngay ở cổng.

Kéo gỗ ra ngoài bằng xe máy (ảnh Đ.H)

Chúng tôi điện thoại cho ông Hà Xuân Minh- Chủ tịch UBND xã Đại Hưng để tìm hiểu về tình trạng phá rừng. Ông Hưng cho biết: “Xã có biết khu rừng vừa bị chặt đốt này. Chính quyền xã cũng đã cùng với trạm kiểm lâm An Điềm lên chụp hình và đo đạc”. Nhưng ông Minh từ chối trả lời địa chỉ cánh rừng.

Chiều cùng ngày, chúng tôi liên tục liên lạc bằng điện thoại với ông Lê Tấn Can- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Bắc Quảng Nam (đơn vị quản lý khu rừng bị phá) nhưng ông Can không bắt máy. Chiều tối ngày 31/3, ông Can điện thoại lại và cho biết: Ngày 30/3, cơ quan ông có cuộc họp chi bộ và kiểm lâm địa bàn có báo cáo sự việc. Tuy nhiên, tọa độ và diện tích thì ông chưa nắm rõ vì trúng ngày 31/3 là thứ 7, xã không làm việc nên đơn vị ông không phối hợp để đo đạc được.

Ông Can cũng cho biết đây là thảm rừng tự nhiên và khẳng định sẽ xử lý việc “qua mặt” kiểm lâm, ngang nhiên chở gỗ từ trong rừng ra trục đường chính.

Đông Hải - Minh Hằng