Quang Minh trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 59 hộ dân tái định cư

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh; đồng chí Hoàng Quốc Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan và các hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư.

Theo các quyết định được công bố tại hội nghị, có 68 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được giao đất tái định cư. Trong đó, 59 hộ đã hoàn tất thủ tục, được cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 9 trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cấp Giấy chứng nhận trong đợt tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh ghi nhận sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tinh thần chia sẻ, đồng thuận của các hộ gia đình, cá nhân trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn đề nghị các hộ dân sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và trật tự đô thị; sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, phù hợp với quy hoạch.

Lãnh đạo xã Quang Minh trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Ảnh: PV

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh, hiện nay Quang Minh đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, từ giao thông, trường học đến các công trình phục vụ dân sinh, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và tạo động lực phát triển địa phương. Trong quá trình thực hiện, sự đồng tình, ủng hộ và phối hợp của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai theo kế hoạch.

Trên tinh thần đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát hồ sơ, hoàn thiện thủ tục giao đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện theo quy định. Việc tổ chức trao giấy chứng nhận trực tiếp tại hội nghị không chỉ giúp người dân thuận tiện tiếp nhận kết quả, giảm thời gian đi lại mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Thời gian tới, xã Quang Minh tiếp tục gắn tiến độ thực hiện các dự án với yêu cầu bảo đảm quyền lợi chính đáng và ổn định đời sống của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của nhân dân.