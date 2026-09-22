Quang Minh sang Mỹ tìm lại hạnh phúc dang dở

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến trở lại Mỹ để tham dự Đại lễ Giỗ Tổ Nghệ thuật Sân khấu tại Hoa Kỳ. Nam nghệ sĩ hội ngộ nhiều đồng nghiệp thân thiết, cùng trò chuyện, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày hướng về Tổ nghiệp.

Trên trang cá nhân, Quang Minh viết: “Ngày giỗ tổ! Lâu ngày anh em gặp lại tay bắt mặt mừng ai ai cũng tươi vui khỏe mạnh vậy là vui rồi!”. Dòng chia sẻ ngắn cho thấy niềm vui của nam nghệ sĩ khi được trở lại nơi từng gắn bó nhiều năm trong sự nghiệp.

Quang Minh chia sẻ hình ảnh chụp cùng đồng nghiệp tại Đại lễ Giỗ Tổ Nghệ thuật Sân khấu tại Hoa Kỳ. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Quang Minh trở lại Mỹ trong năm 2026. Trước đó, vào đầu năm, nam nghệ sĩ từng có chuyến sang Mỹ lưu diễn. Chuyến đi kéo dài một khoảng thời gian, đồng thời giúp anh có dịp gặp lại những người đồng nghiệp từng gắn bó trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại.

Sau chuyến đi hồi đầu năm, Quang Minh trở về Việt Nam tiếp tục công việc và cuộc sống bên bà xã Tăng Khánh Chi cùng con trai nhỏ Dustin. Đến tháng 9, nam nghệ sĩ lại lên đường sang Mỹ, lần này với một dịp đặc biệt hơn đó là tham dự ngày Giỗ Tổ sân khấu cùng đông đảo nghệ sĩ Việt tại đây.

Hai chuyến đi cách nhau nhiều tháng nhưng có điểm chung là đều mang đến cho Quang Minh những cuộc hội ngộ với bạn nghề. Nếu chuyến lưu diễn đầu năm gợi lại những ngày tháng đứng trên sân khấu hải ngoại, thì chuyến đi tháng 9 đưa anh trở về không khí Giỗ Tổ - dịp đặc biệt với những người làm nghệ thuật.

Quang Minh hội ngộ nhiều đồng nghiệp, bạn bè tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Với Quang Minh, Mỹ từng là nơi anh có nhiều năm sinh sống và gây dựng tên tuổi. Nam nghệ sĩ từng gắn bó lâu dài với sân khấu hài hải ngoại, có nhiều đồng nghiệp và bạn nghề thân thiết tại đây. Sau khi trở về Việt Nam hoạt động, mối liên kết với cộng đồng nghệ sĩ ở Mỹ vẫn được anh duy trì.

Vì vậy, mỗi lần trở lại Mỹ, bên cạnh công việc, Quang Minh còn có cơ hội tìm lại những cảm xúc quen thuộc của một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp. Những cuộc gặp gỡ, những cái bắt tay hay khoảnh khắc cùng đồng nghiệp trong ngày Giỗ Tổ trở thành phần đáng nhớ trong hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ.

Có thể nói, “hạnh phúc” của Quang Minh trong những chuyến trở lại Mỹ không nằm ở một điểm đến, mà ở cảm giác được gặp lại những người từng đồng hành với mình trên sân khấu. Sau nhiều năm, khi mỗi người đã có một hành trình riêng, những cuộc hội ngộ như vậy càng trở nên đáng quý.

Ở tuổi 67, Quang Minh hiện dành phần lớn thời gian cho cuộc sống và hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Tuy nhiên, những chuyến trở lại Mỹ cho thấy nam nghệ sĩ vẫn giữ sự gắn bó với sân khấu hải ngoại và những người đồng nghiệp từng cùng anh trải qua nhiều năm tháng làm nghề.

Nghệ sĩ Quang Minh trong chuyến trở lại Mỹ. Ảnh: FBNV

Từ chuyến lưu diễn đầu năm đến lần trở lại vào tháng 9 để dự Giỗ Tổ, Quang Minh dường như đang nối lại những mảnh ký ức nghề nghiệp từng dang dở. Mỗi lần trở về là một lần nam nghệ sĩ tìm thấy niềm vui trong những cuộc hội ngộ và cảm giác thân thuộc của một thời đã qua.