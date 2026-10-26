Quang Minh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng trường học an toàn

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Quang Minh đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố và cách thoát nạn an toàn.

Ở lứa tuổi học sinh, khi đối mặt với sự cố cháy nổ, các em dễ hoảng loạn. Việc được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cụ thể sẽ giúp các em giữ được bình tĩnh và tự bảo vệ bản thân cũng như hỗ trợ người xung quanh. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn.

Học sinh được thực hành xử lý tình huồng cháy, nổ. Ảnh: PV

Vào mỗi dịp lễ, Tết hoặc đời sống thường ngày sử dụng vật liệu nổ, pháo... trái quy định vẫn là mối hiểm họa lớn. Đối với nội dung quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, lực lượng Công an đã phổ biến các quy định của pháp luật, đồng thời phân tích những nguy cơ, hậu quả nghiêm trọng của hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, nhất là trong lứa tuổi học sinh.

Học sinh tích cực trả lời câu hỏi, tình huống tại chương trình. Ảnh: PV

Thông qua hoạt động tuyên truyền thiết thực, học sinh được bổ sung kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ bản thân và nâng cao trách nhiệm trong phòng ngừa các hành vi vi phạm. Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, kỷ cương.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, thời gian tới Công an xã Quang Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tai nạn, sự cố và giữ gìn bình yên trên địa bàn.