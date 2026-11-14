Quang Minh cùng vợ trẻ kém 37 tuổi chinh phục núi tuyết

Mới đây, Tăng Khánh Chi chia sẻ loạt ảnh cùng nghệ sĩ Quang Minh trong chuyến du lịch tại núi Tứ Cô Nương, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Giữa khung cảnh những dãy núi phủ tuyết trắng, rừng thông mờ sương và lối đi bằng gỗ, cả hai rạng rỡ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đính kèm hình ảnh, Tăng Khánh Chi viết: “Đến một nơi đủ hùng vĩ để nhận ra, những muộn phiền của mình thật nhỏ bé”. Trong chuyến đi, Quang Minh lựa chọn áo khoác phao màu cam nổi bật, kết hợp mũ len trẻ trung. Trong khi đó, bà xã kém 37 tuổi gây chú ý với phong cách năng động, diện áo khoác sáng màu, kính trượt tuyết bản lớn và ba lô cá tính.

Quang Minh và vợ trong chuyến du lịch Trung Quốc.

Không chỉ có khung cảnh thiên nhiên ấn tượng, điều khiến nhiều người chú ý là sự thoải mái, vui vẻ của hai vợ chồng. Ở tuổi ngoài 60, Quang Minh vẫn hào hứng trải nghiệm những địa điểm mới, không ngại tạo dáng trước ống kính cùng bạn đời. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người theo dõi cuộc sống gia đình nam nghệ sĩ thời gian qua.

Từ khi công khai chuyện tình cảm, Quang Minh và Tăng Khánh Chi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Cả hai quen biết từ năm 2023 và đã đăng ký kết hôn vào năm 2024.

Hiện tại, Quang Minh dành phần lớn thời gian sinh sống tại Việt Nam để chăm sóc tổ ấm nhỏ và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh công việc, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh bên vợ con, từ những bữa ăn gia đình đến các chuyến du lịch. Cuộc sống hiện tại của Quang Minh có nhiều thay đổi, khi nam nghệ sĩ dành sự ưu tiên cho những khoảnh khắc sum vầy bên người thân.

Nghệ sĩ Quang Minh.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Quang Minh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều năm hoạt động sân khấu và điện ảnh. Sinh năm 1959, anh từng theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, sau đó tham gia các đoàn kịch Kim Cương và Bông Hồng. Năm 1990, Quang Minh sang Mỹ định cư, tiếp tục theo đuổi nghề diễn, diễn hài trên các sân khấu hải ngoại và tham gia lồng tiếng phim.

Khán giả từng nhớ đến Quang Minh qua những màn diễn hài. Sau khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm và Làm giàu với ma. Đặc biệt, Làm giàu với ma đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt, đánh dấu một dự án thành công đáng chú ý trong giai đoạn anh trở lại màn ảnh rộng.

Năm 2026, Quang Minh tiếp tục xuất hiện trong Đại tiệc trăng máu 8 với vai Cao Lương và Trùm Sò với vai thầy Đề. Hai bộ phim lần lượt ghi nhận doanh thu khoảng 33 tỷ đồng và 17,5 tỷ đồng. Dù không phải dự án nào cũng đạt thành tích như kỳ vọng, việc Quang Minh vẫn đều đặn nhận vai cho thấy anh chưa có ý định rời xa màn ảnh.

Ở tuổi 67, Quang Minh vẫn duy trì công việc diễn xuất, đồng thời tận hưởng cuộc sống bên vợ trẻ và các con. Chuyến đi núi tuyết cùng Tăng Khánh Chi là một trong những khoảnh khắc mới nhất cho thấy nam nghệ sĩ đang có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong chặng đường hiện tại.