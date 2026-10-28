Quang Minh: Các trường học nâng cao chất lượng sinh hoạt dưới cờ

Năm học 2026-2027, sau quá trình sắp xếp, kiện toàn các trường học, xã Quang Minh có 11 cơ sở giáo dục công lập, với 440 lớp, 16.692 học sinh và 901 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quy mô giáo dục lớn, cùng yêu cầu nâng cao chất lượng trong điều kiện mới, đòi hỏi công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục phải được tổ chức khoa học, chủ động và sát thực tiễn hơn.

Các trường học trên địa bàn đang tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó có các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khoá. Nội dung của các tiết sinh hoạt dưới cờ được các nhà trường xây dựng theo chủ đề, chủ điểm từng tháng, từng tuần, chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phù hợp, kỹ năng sống, văn hoá học đường, tôn sư trọng đạo, lòng biết ơn gia đình, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, trình diễn văn nghệ, tài năng...

Vừa qua, Phân hiệu 1, Trường Tiểu học Đại Thịnh (xã Quang Minh) đã tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm “Rèn nền nếp sinh hoạt”, kết hợp hoạt động trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình góp phần giáo dục ý thức kỷ luật, hình thành thói quen tốt và lan tỏa tinh thần nhân ái trong môi trường học đường.

Thông qua các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, học sinh được nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện tốt nội quy trường lớp, duy trì nền nếp trong học tập và sinh hoạt, hình thành tác phong nghiêm túc, tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm. Đây là những nền tảng quan trọng giúp các em từng bước hoàn thiện bản thân, xây dựng môi trường học tập kỷ cương, tích cực và thân thiện.

Trao tặng những phần quà thiết thực dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Phân hiệu 1, Trường Tiểu học Đại Thịnh trong buổi sinh hoạt dưới cờ. Ảnh: PV

Cũng trong buổi sinh hoạt dưới cờ, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt Tràng An đã trao tặng nhà trường những phần quà thiết thực dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm: xe đạp, ba lô, ô... Đại diện Trường Tiểu học Đại Thịnh cho rằng, thông qua các hoạt động sinh hoạt dưới cờ góp phần giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết, sẻ chia cho học sinh. Mỗi hoạt động là một cơ hội để các em rèn luyện bản thân, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. Thời gian tới các hoạt động sẽ được tổ chức đa dạng, nâng cao chất lượng hơn.

Tại Trường THPT Quang Minh, những buổi sinh hoạt dưới cờ đã lan tỏa yêu thương, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sáng 26-10, tại buổi sinh hoạt dưới cờ, Trường THPT Quang Minh tổ chức chương trình phát động ủng hộ Vì người nghèo và giao lưu với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, họa sĩ, Đại tá Lê Duy Ứng.

Hưởng ứng chương trình, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã cùng chung tay đóng góp, gửi gắm những tấm lòng nhân ái đến các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, buổi giao lưu với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, họa sĩ, Đại tá Lê Duy Ứng đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc. Câu chuyện về người chiến sĩ bị thương ở đôi mắt nhưng vẫn dùng chính dòng máu của mình để vẽ chân dung Bác Hồ ngay tại chiến trường là biểu tượng sáng ngời của lòng trung thành, ý chí kiên cường, tinh thần vượt lên nghịch cảnh và tình yêu Tổ quốc.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương được tuyên truyền pháp luật trong buổi sinh hoạt dưới cờ. Ảnh: PV

Còn với Trường THCS Trưng Vương, buổi sinh hoạt dưới cờ trở nên ý nghĩa hơn qua nhiều hình thức đa dạng, trải nghiệm thực tế. Vừa qua, trường đã phối hợp với Công an xã Quang Minh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Chương trình tập trung vào hai nội dung trọng tâm: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Cô Dương Thị Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương chia sẻ: Thông qua hoạt động tuyên truyền thiết thực, học sinh được bổ sung kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ bản thân, trải nghiệm thực hành sử dụng bình chữa cháy... và nâng cao trách nhiệm trong phòng ngừa các hành vi vi phạm.

"Nhà trường luôn xác định chất lượng trường học phải được chứng minh bằng chất lượng giáo dục thực chất, sự trưởng thành của học sinh. Đó là nơi mỗi học sinh được giáo dục, chăm lo, được khơi dậy tiềm năng, được phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, đặc biệt là đạo đức và kỹ năng sống. Qua đó tạo nền tảng vững chắc để các em tự tin vững bước vào tương lai" - Cô Dương Thị Thanh Tú nhấn mạnh.

Thời gian tới, các trường học trên địa bàn xã Quang Minh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từ hoạt động chính khoá đến những buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khoá thiết thực, ý nghĩa góp phần đổi mới, tạo động lực dạy và học cho giáo viên, học sinh phát triển tích cực.