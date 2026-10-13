Quang Lê xác nhận tin vui với ca sĩ Tố My sau khoảng thời gian giữ kín

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip hậu trường ghi lại quá trình anh cùng Tố My thực hiện một sản phẩm âm nhạc mới. Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi màn kết hợp trước đó của cả hai trong ca khúc Hỏi Nàng Xuân vừa đón nhận thành tích đáng chú ý với 12 triệu lượt xem.

Quang Lê thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip hậu trường ghi lại quá trình anh cùng Tố My thực hiện một sản phẩm âm nhạc mới.

Theo những hình ảnh được hé lộ, sản phẩm mới của Quang Lê và Tố My được thực hiện giữa khung cảnh đồng quê rộng lớn. Không gian ngoại cảnh mang vẻ bình dị, gần gũi, gợi lên nét đặc trưng của làng quê Việt Nam. Trong đoạn clip, Tố My xuất hiện với trang phục áo bà ba đằm thắm, góp phần tạo nên màu sắc mộc mạc và duyên dáng cho sản phẩm.

Đính kèm đoạn clip, Quang Lê viết: "Mọi người cùng chờ đón sản phẩm mới của Quang Lê và Tố My nhé". Dù chưa tiết lộ thêm thông tin về tên ca khúc hay thời điểm phát hành, lời nhắn của nam ca sĩ đã khiến người hâm mộ tò mò, mong chờ màn tái hợp tiếp theo của hai giọng ca bolero.

Đáng chú ý, thông tin về dự án mới được chia sẻ sau khi Quang Lê thông báo tin vui liên quan đến Hỏi Nàng Xuân.

Đáng chú ý, thông tin về dự án mới được chia sẻ sau khi Quang Lê thông báo tin vui liên quan đến Hỏi Nàng Xuân. Nam ca sĩ cho biết ca khúc song ca cùng Tố My đã đạt 12 triệu lượt xem chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là kết quả khiến chính anh bất ngờ, bởi ban đầu việc lựa chọn ca khúc xuất phát từ sở thích cá nhân và những ký ức âm nhạc đã có từ gần ba thập kỷ trước.

Theo chia sẻ của Quang Lê, trong quá trình chuẩn bị chương trình nhạc xuân, anh và Tố My đã dành khá nhiều thời gian để tìm kiếm ca khúc phù hợp. Những bài hát xuân được yêu thích phần lớn đã có nhiều nghệ sĩ thể hiện, trong khi bản thân nam ca sĩ cũng từng trình diễn nhiều ca khúc quen thuộc qua các chương trình trong suốt sự nghiệp. Vì vậy, việc tìm được một bài hát vừa hay, vừa không quá phổ biến là điều không hề dễ dàng.

Cuối cùng, Quang Lê nhớ đến Hỏi Nàng Xuân, ca khúc của nhạc sĩ Vinh Sử. Anh cho biết cách đây khoảng 28 năm, mình từng nghe nhạc sĩ Đình Văn và ca sĩ Tài Linh thể hiện bài hát này. Giai điệu khi ấy để lại ấn tượng sâu sắc, đến nay vẫn được nam ca sĩ ghi nhớ.

Từ ký ức đó, Quang Lê quyết định chọn Hỏi Nàng Xuân để song ca cùng Tố My. Theo anh, ca khúc có nét riêng khi không quá cũ nhưng cũng không phải sáng tác mới, đồng thời ít được các ca sĩ thể hiện lại trong thời gian gần đây. Nam ca sĩ không ngờ lựa chọn tưởng chừng rất tự nhiên ấy lại nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả.

Quang Lê bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm của khán giả dành cho màn kết hợp với Tố My, đồng thời xem cột mốc 12 triệu lượt xem là niềm vui lớn đối với cả hai.

Quang Lê bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm của khán giả dành cho màn kết hợp với Tố My

Thành tích của Hỏi Nàng Xuân không chỉ mang đến niềm vui cho Quang Lê và Tố My mà còn tạo thêm sự chú ý cho màn tái hợp sắp tới. Với hình ảnh hậu trường mang đậm màu sắc đồng quê cùng lời nhắn nhủ từ nam ca sĩ, sản phẩm mới của bộ đôi đang trở thành điều được người hâm mộ chờ đợi. Sau thành công ngoài mong đợi của Hỏi Nàng Xuân, khán giả có lý do để kỳ vọng Quang Lê và Tố My sẽ tiếp tục mang đến một màn kết hợp giàu cảm xúc, phù hợp với những người yêu dòng nhạc trữ tình, bolero.

Thành tích của Hỏi Nàng Xuân không chỉ mang đến niềm vui cho Quang Lê và Tố My mà còn tạo thêm sự chú ý cho màn tái hợp sắp tới.