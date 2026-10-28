Quang Lê về Việt Nam đi hát lề đường, phản ứng khán giả gây xôn xao

Mới đây, đoạn clip Quang Lê ngẫu hứng biểu diễn ca khúc Hai chuyến tàu đêm giữa đường phố bất ngờ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không sân khấu, không hệ thống âm thanh hoành tráng, nam ca sĩ vẫn khiến người nghe chú ý nhờ giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc, gắn liền với tên tuổi suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Đoạn clip Quang Lê hát lề đường nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong đoạn clip, Quang Lê xuất hiện với trang phục giản dị, tay cầm micro và thoải mái thể hiện ca khúc giữa không gian đường phố. Không có sự dàn dựng cầu kỳ hay ánh đèn sân khấu, màn trình diễn vẫn tạo được sức hút riêng nhờ cách xử lý ca khúc đặc trưng của giọng ca bolero.

Tiếng hát của nam ca sĩ mang đến không khí trầm lắng, gợi nhớ những giai điệu trữ tình từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả. Với Hai chuyến tàu đêm, Quang Lê tiếp tục cho thấy thế mạnh trong việc truyền tải cảm xúc qua những ca khúc mang âm hưởng hoài niệm. Chính sự giản dị của màn trình diễn càng làm nổi bật giọng hát vốn là dấu ấn riêng của anh.

Khán giả có mặt cũng chăm chú theo dõi và hưởng ứng tiếng hát của Quang Lê, khiến nam ca sĩ càng hát càng cảm xúc.

Quang Lê thể hiện giọng hát đầy cảm xúc mà không cần sân khấu hoành tráng.

Đáng chú ý, đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và bình luận từ cư dân mạng. Không ít khán giả bày tỏ sự yêu mến dành cho giọng hát của Quang Lê, đồng thời cho rằng nam ca sĩ vẫn giữ được phong độ qua thời gian. Dù ngoại hình có những thay đổi theo năm tháng, chất giọng giàu tình cảm của anh vẫn đủ sức gợi lên sự đồng cảm nơi người nghe.

Nhiều ý kiến cũng nhắc lại những ca khúc từng làm nên tên tuổi Quang Lê như Sương trắng miền quê ngoại hay Cô hàng xóm. Đây đều là những tác phẩm góp phần định hình hình ảnh nam ca sĩ trong dòng nhạc trữ tình, bolero. Với cách hát thiên về sự mềm mại, cách nhả chữ đặc trưng và khả năng truyền tải nỗi niềm qua từng câu hát, Quang Lê từng tạo dựng được chỗ đứng riêng trong lòng công chúng yêu nhạc.

Khán giả dành nhiều sự khen ngợi cho giọng hát của Quang Lê.

Thực tế, đoạn clip nói trên đã được Quang Lê chia sẻ từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, thời gian gần đây, video bất ngờ được chú ý trở lại, trong bối cảnh nam ca sĩ về Việt Nam tham gia đêm nhạc của Phương Mỹ Chi. Sự xuất hiện này góp phần đưa tên tuổi Quang Lê trở lại các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của khán giả đối với những hoạt động nghệ thuật của anh.

Trong những năm gần đây, Quang Lê vẫn duy trì hoạt động ca hát dù không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như giai đoạn đỉnh cao. Nam ca sĩ tiếp tục tham gia các chương trình biểu diễn trong và ngoài nước, đặc biệt là những đêm nhạc trữ tình, bolero dành cho khán giả yêu dòng nhạc này.

Sức hút của Quang Lê không chỉ đến từ những ca khúc quen thuộc mà còn nằm ở màu sắc giọng hát đã trở thành dấu ấn riêng. Qua nhiều năm, nam ca sĩ vẫn gắn bó với dòng nhạc sở trường, duy trì kết nối với công chúng bằng những màn trình diễn giàu cảm xúc.

Quang Lê trở về Việt Nam tham dự đêm nhạc của Phương Mỹ Chi đồng thời có thêm nhiều hoạt động trong nước.

Màn hát ngẫu hứng giữa phố có thể không phải một sân khấu được đầu tư công phu, nhưng sự chú ý dành cho đoạn clip cho thấy sức sống của những giọng ca đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Với Quang Lê, đôi khi chỉ cần một ca khúc quen thuộc và giọng hát đặc trưng cũng đủ để khơi lại ký ức âm nhạc của những người từng yêu mến anh.