Quang Lê và Phương Mỹ Chi xảy ra mâu thuẫn sau khi tái hợp

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi chuẩn bị đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tổ chức nhạc hội riêng mang tên Dân chơi dân ca. Đáng chú ý, trong dàn khách mời của chương trình có Quang Lê - nam ca sĩ từng dìu dắt cô trong những năm đầu bước vào con đường chuyên nghiệp.

Sự góp mặt của Quang Lê lập tức thu hút sự quan tâm bởi đây là một trong những dịp hiếm hoi hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu kể từ khi Phương Mỹ Chi rời công ty của nam ca sĩ để phát triển sự nghiệp độc lập.

Quang Lê sẽ tái hợp Phương Mỹ Chi trong đêm nhạc riêng của nữ ca sĩ vào tháng 10.

Trên trang cá nhân, Quang Lê chia sẻ hình ảnh trên chuyến bay trở về Việt Nam để chuẩn bị tham gia đêm nhạc của Phương Mỹ Chi. Nam ca sĩ viết: “Bay về chuẩn bị cho live show con gái của tui! ‘DÂN CA DÂN CHƠI’ 3.10 công viên Tao Đàn”.

Ngay sau đó, Phương Mỹ Chi để lại bình luận vừa cảm ơn vừa hài hước “chỉnh” lại thông tin cho ba nuôi. Nữ ca sĩ viết: “Con cảm ơn Ba. Mà ba ơi ‘Dân Chơi Dân Ca’ ở Sân Vận Động Tao Đàn mới đúng nha ba”.

Màn tương tác ngắn giữa hai người nhanh chóng tạo sự thích thú. Mâu thuẫn thú vị giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi khiến khán giả không khỏi bật cười thích thú. Một số khán giả cho rằng nếu Phương Mỹ Chi không "chỉnh lỗi", có khi Quang Lê sẽ đến sai địa điểm vào ngày biểu diễn mất.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi xảy ra "mâu thuẫn" về thông tin địa điểm diễn ra đêm nhạc.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi từng có quãng thời gian gắn bó đáng kể sau khi nữ ca sĩ gây chú ý tại The Voice Kids. Nam ca sĩ nhận cô làm con đỡ đầu, đồng thời ký hợp đồng độc quyền với công ty của mình.

Đây cũng là giai đoạn hình ảnh “cô bé dân ca” được định hình rõ nét trong sự nghiệp Phương Mỹ Chi. Giọng hát mang âm hưởng dân gian cùng hình ảnh một cô bé nhỏ tuổi gắn với những ca khúc quê hương giúp nữ ca sĩ nhanh chóng tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, chính hình ảnh từng tạo nên thành công cũng trở thành bài toán mới đối với Phương Mỹ Chi. Nữ ca sĩ đứng trước nhu cầu mở rộng màu sắc âm nhạc, làm mới hình ảnh nhưng vẫn phải bảo toàn chất liệu dân gian vốn là thế mạnh.

Cuối năm 2019, sau khoảng 6 năm gắn bó, Phương Mỹ Chi xác nhận rời công ty Quang Lê để hoạt động độc lập. Từ đây, nữ ca sĩ bước vào một chặng đường khác, chủ động hơn trong việc xây dựng hình ảnh và định hướng âm nhạc.

Từng có những đồn đoán về bất đồng giữa hai người sau khi Phương Mỹ Chi rời công ty. Tuy nhiên, cả Quang Lê lẫn nữ ca sĩ nhiều lần phủ nhận mâu thuẫn. Qua những chia sẻ và tương tác công khai, mối quan hệ giữa hai người vẫn được duy trì theo cách riêng.

Quang Lê đóng vai trò quan trọng trong hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Nhìn lại hành trình của Phương Mỹ Chi, khoảng thời gian được Quang Lê dìu dắt đóng vai trò quan trọng trong những năm đầu cô hoạt động chuyên nghiệp. Đây là giai đoạn nữ ca sĩ xây dựng nền tảng tên tuổi và xác lập vị trí riêng trong dòng nhạc dân ca.

Nhưng sau khi rời công ty cũ, Phương Mỹ Chi không đứng yên với hình ảnh từng làm nên tên tuổi. Nữ ca sĩ từng bước mở rộng chất liệu âm nhạc, kết hợp truyền thống với tư duy hiện đại và hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có khả năng tự quyết định con đường sáng tạo.

Vì thế, việc Quang Lê xuất hiện trong Dân chơi dân ca mang ý nghĩa đặc biệt. Người từng đồng hành với Phương Mỹ Chi trong những năm đầu sự nghiệp nay trở lại trên sân khấu do chính cô chủ động xây dựng, khi nữ ca sĩ đã bước qua hình ảnh “cô bé dân ca” ngày nào.

Màn tái ngộ vì thế không chỉ được chờ đợi ở yếu tố tình cảm giữa hai người mà còn ở cách họ kết nối hai giai đoạn trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi.

Một bên là Quang Lê - người từng góp phần đưa cô đến gần hơn với khán giả đại chúng. Một bên là Phương Mỹ Chi của hiện tại - nghệ sĩ trẻ đang chủ động làm mới chất liệu dân gian và xác lập màu sắc riêng.

Sự xuất hiện của Quang Lê tại Dân chơi dân ca vì vậy có thể trở thành một khoảnh khắc giàu tính biểu tượng: quá khứ và hiện tại cùng đứng trên một sân khấu, nhưng Phương Mỹ Chi giờ đây đã ở một vị trí khác trong hành trình của chính mình.