Quang Lê tuyên bố về ngày trọng đại với con gái nuôi

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi chuẩn bị đánh dấu một cột mốc mới khi lần đầu tổ chức nhạc hội riêng mang tên Dân chơi dân ca. Đáng chú ý, trong danh sách khách mời của chương trình có Quang Lê - nam ca sĩ từng đồng hành và dìu dắt cô trong những năm đầu sự nghiệp.

Sự xuất hiện của Quang Lê nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi đây là một trong những dịp hiếm hoi hai nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu kể từ khi Phương Mỹ Chi rời công ty của nam ca sĩ để phát triển sự nghiệp độc lập.

Phương Mỹ Chi chia sẻ khoảnh khắc bên Quang Lê, nóng lòng chờ đợi đến đêm nhạc hội Dân chơi dân ca.

Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên Quang Lê và bày tỏ sự háo hức trước ngày diễn ra nhạc hội. Đáp lại, Quang Lê cũng để lại bình luận đầy tình cảm khi gọi Phương Mỹ Chi là “con gái”, đồng thời tiết lộ sự mong chờ dành cho tiết mục kết hợp: “Con của ba nay chững chạc xinh đẹp nữa, ba nôn hát bài dân chơi quá con ơi”.

Chia sẻ của Quang Lê lập tức khiến khán giả tò mò về màn kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt, sau nhiều năm hoạt động độc lập, Phương Mỹ Chi đã có những thay đổi đáng kể trong tư duy và màu sắc âm nhạc. Từ hình ảnh gắn liền với dân ca, nữ ca sĩ từng bước đưa chất liệu truyền thống vào những cách thể hiện mới, hướng đến nhóm khán giả trẻ và mở rộng không gian sáng tạo.

Vì thế, sự xuất hiện của Quang Lê tại Dân chơi dân ca không chỉ mang ý nghĩa của một màn tái ngộ. Đây còn là cuộc gặp giữa hai giai đoạn trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi: một bên là người từng dìu dắt cô khi mới bước chân vào showbiz, bên còn lại là nữ ca sĩ đã trưởng thành và chủ động xây dựng con đường riêng.

Quang Lê tuyên bố gây tò mò về ngày trọng đại của con gái nuôi Phương Mỹ Chi.

Sau cuộc thi The Voice Kids, Phương Mỹ Chi được Quang Lê nhận làm con đỡ đầu và ký hợp đồng độc quyền với công ty của nam ca sĩ. Khoảng thời gian này góp phần định hình thương hiệu của cô với hình ảnh “cô bé dân ca” – danh xưng từng giúp Phương Mỹ Chi tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, hình ảnh này cũng trở thành một bài toán đối với nữ ca sĩ. Phương Mỹ Chi phải tìm cách bước ra khỏi khuôn mẫu từng giúp mình nổi tiếng nhưng không đánh mất bản sắc âm nhạc đã trở thành thế mạnh.

Cuối năm 2019, sau khoảng 6 năm gắn bó, Phương Mỹ Chi xác nhận rời công ty Quang Lê để bắt đầu hành trình độc lập. Quyết định này mở ra một giai đoạn mới, đồng thời khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề được quan tâm. Từng xuất hiện những đồn đoán về bất đồng giữa đôi bên, song cả Quang Lê và Phương Mỹ Chi nhiều lần phủ nhận việc xảy ra mâu thuẫn.

Nhìn lại hành trình của Phương Mỹ Chi, khoảng thời gian được Quang Lê dìu dắt là một phần quan trọng trong những năm đầu cô bước vào con đường chuyên nghiệp. Nhưng sau khi tách khỏi công ty cũ, nữ ca sĩ đã tiếp tục xây dựng dấu ấn riêng, từng bước định vị bản thân bằng màu sắc âm nhạc mới.

Bởi vậy, việc Quang Lê góp mặt tại Dân chơi dân ca mang đến một hình ảnh đáng chú ý: người thầy cũ trở lại trên sân khấu của cô học trò năm nào, khi cô đã không còn là “cô bé dân ca” của những ngày đầu.

Quang Lê có màn hội ngộ gây chú ý với Phương Mỹ Chi sau nhiều năm xa cách.

Màn tái ngộ vì thế được chờ đợi không chỉ bởi sự thân thiết giữa hai nghệ sĩ mà còn bởi câu hỏi Phương Mỹ Chi sẽ đưa màu sắc âm nhạc hiện tại của mình kết hợp với Quang Lê như thế nào. Đây có thể là dịp để khán giả nhìn lại một chặng đường đã qua, đồng thời chứng kiến cách Phương Mỹ Chi kết nối quá khứ với hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ đang chủ động bước đi trên con đường riêng.