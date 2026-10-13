Quang Lê tìm thấy hạnh phúc khi về Việt Nam gặp lại con gái 23 tuổi

Sau thời gian vắng bóng trên sân khấu trong nước, Quang Lê mới đây đã trở lại Việt Nam và góp mặt trong đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi. Màn tái hợp giữa nam ca sĩ và cô con gái nuôi sau 7 năm xa cách không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả mà còn mang đến nhiều cảm xúc cho những người yêu mến dòng nhạc quê hương, trữ tình.

Tâm điểm chú ý trong đêm diễn là sự xuất hiện của Quang Lê bên cạnh Phương Mỹ Chi. Đây là lần hiếm hoi cả hai cùng đứng trên sân khấu kể từ khi nữ ca sĩ quyết định rời công ty do Quang Lê quản lý cách đây 7 năm. Dù không còn đồng hành trong công việc như trước, cuộc hội ngộ lần này cho thấy mối liên hệ đặc biệt giữa hai nghệ sĩ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi có mối quan hệ cha con nuôi trong showbiz.

Trong chương trình, Quang Lê cùng danh ca Hương Lan và Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc Bài ca đất phương Nam. Màn kết hợp của ba giọng ca thuộc những thế hệ khác nhau tạo nên điểm nhấn đáng nhớ cho đêm nhạc. Nếu Hương Lan mang đến nét đằm thắm, giàu kinh nghiệm, Quang Lê giữ được chất giọng ngọt ngào đặc trưng, thì Phương Mỹ Chi lại đem đến nguồn năng lượng trẻ trung, mới mẻ. Sự giao thoa giữa các màu sắc âm nhạc giúp tiết mục nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Quang Lê trong một chương trình thu hút đông đảo người trẻ đã tạo nên sức hút riêng. Vốn gắn bó với bolero và những ca khúc trữ tình quê hương, nam ca sĩ thường được biết đến qua tệp khán giả yêu thích dòng nhạc này. Tuy nhiên, khi đứng chung sân khấu với Phương Mỹ Chi, người nghệ sĩ nhiều năm theo đuổi phong cách âm nhạc truyền thống có cơ hội tiếp cận thêm những khán giả thuộc thế hệ mới.

Sự đón nhận của công chúng trẻ dành cho Quang Lê cũng cho thấy sức sống của những giá trị âm nhạc quen thuộc khi được đặt trong không gian biểu diễn phù hợp. Những ca khúc giàu cảm xúc, kết hợp cùng giọng hát đã tạo dựng được dấu ấn qua nhiều năm, vẫn có thể chạm đến người nghe ở những độ tuổi khác nhau. Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý của đêm nhạc Dân chơi dân ca, khi các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng góp mặt và tạo nên sự kết nối thông qua âm nhạc.

Quang Lê có màn kết hợp đầy cảm xúc cùng danh ca Hương Lan và Phương Mỹ Chi trong tiết mục Bài ca đất phương Nam.

Bên cạnh cuộc hội ngộ với con gái nuôi, chuyến trở về Việt Nam lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với Quang Lê khi giúp anh gặp lại những khán giả đã yêu mến mình trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Việc được thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ trực tiếp trên sân khấu là cơ hội mà nhiều người hâm mộ mong đợi, nhất là với những khán giả đã theo dõi anh từ những ngày đầu sự nghiệp.

Sau nhiều năm hoạt động, Quang Lê vẫn là một trong những giọng ca bolero quen thuộc với công chúng Việt Nam. Dù thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những xu hướng mới, chất giọng ngọt ngào cùng phong cách biểu diễn giàu tình cảm vẫn là những yếu tố giúp anh duy trì vị trí riêng trong lòng người nghe.

Quang Lê có lần trở lại Việt Nam với nhiều cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Vì vậy, lần trở lại này không đơn thuần là dịp để Quang Lê tái ngộ Phương Mỹ Chi sau nhiều năm, mà còn là cơ hội để nam ca sĩ cảm nhận lại tình cảm của khán giả dành cho mình. Từ màn kết hợp cùng hai thế hệ nghệ sĩ đến sự đón nhận của người hâm mộ, đêm nhạc đã trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trở về sân khấu Việt Nam của giọng ca bolero.