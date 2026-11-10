Quang Lê tiết lộ cuộc sống hiện tại ở tuổi U50

Ca sĩ Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị sinh ngày 24/1/1979 tại Huế. Nam ca sĩ sinh ra trong gia đình gồm 6 anh em và một người chị nuôi, anh là con thứ 3. Ngay từ nhỏ, Quang Lê đã thể hiện niềm đam mê ca hát.

Quang Lê đam mê ca hát ngay từ khi rất nhỏ. Ảnh FBNV

Suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Tuy nhiên, những năm qua, người hâm mộ không khỏi thắc mắc khi thấy anh dường như “im hơi lặng tiếng” hơn trên các sân khấu âm nhạc.

Không ra mắt sản phẩm ồ ạt, cũng ít chạy show miệt mài như thời kỳ đỉnh cao, Quang Lê cho biết anh đang tạm nghỉ ngơi để phát triển sự nghiệp kinh doanh. Những năm qua, anh tập trung cho công ty du lịch mang tên mình; công việc chủ yếu là tổ chức các tour du lịch, đón du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Công việc này mang lại cho anh một phần thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống khi không nhận show đi hát.

Quang Lê bộc bạch rằng công việc ca hát của bất kỳ ai rồi cũng sẽ đến lúc bị chậm lại. Vào thời kỳ hoàng kim của dòng nhạc bolero, anh đi lưu diễn với tần suất rất dày đặc, nhưng hiện tại lịch trình của Quang Lê phần lớn diễn ra ở Việt Nam.

Quang Lê ưu tiên chăm sóc sức khỏe, đặc biệt hạn chế những chuyến bay đường dài. Ảnh FBNV

“Nhiều người nghĩ tôi bị mất lửa nghề nhưng không phải, tôi vẫn còn đam mê âm nhạc. Tuy nhiên, rào cản địa lý và tài chính cũng là lý do để tôi chân nhắc khi nhận show. Hiện tại, tôi thường từ chối những lời mời hát đơn lẻ. Chỉ khi nào có sự kết hợp được từ 2 đến 3 show diễn liên tiếp, tôi sẽ sắp xếp để tham gia”, anh chia sẻ.

Về đời tư, giọng ca gốc Huế cho biết anh hài lòng với cuộc sống độc thân, không đặt nặng chuyện kết hôn. Thời gian qua, một trong những thay đổi lớn nhất của Quang Lê là giảm được 20 kg, giúp anh tự tin hơn về ngoại hình.

“Tôi từng hứa với khán giả Hà Nội rằng khi nào giảm được 10kg sẽ làm liveshow. Sau đó thấy 10kg vẫn chưa đủ nên đã nâng mức hứa lên thành 15kg. Hiện tại đã giảm 20kg nên đã tự tin để trở lại. Thay đổi lớn nhất của tôi là bây giờ đã thoải mái mặc đồ màu trắng và tự tin cho mọi người chụp hình (cười)”, anh dí dỏm.

Quang Lê tự tin hơn sau khi giảm 20kg. Ảnh VTC News

Quang Lê đang ấp ủ kế hoạch tổ chức một liveshow hoành tráng tại Hà Nội vào năm sau để thỏa mãn đam mê ca hát sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Để bảo toàn hình ảnh và dồn mọi sự tập trung cho dự án, anh từ chối nhiều lời mời biểu diễn lớn nhỏ, không nhận hát ở các phòng trà khi xác định rõ chiến lược “hạn chế xuất hiện lẻ tẻ để tạo sự bùng nổ” cho đêm diễn.