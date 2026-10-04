Quang Lê nói đúng 6 chữ sau khi tái hợp Phương Mỹ Chi

Tối 3/10, Phương Mỹ Chi tổ chức nhạc hội Dân Chơi Dân Ca với sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất đêm diễn là màn hội ngộ của nữ ca sĩ với Quang Lê và danh ca Hương Lan trong ca khúc Bài ca Đất Phương Nam.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi chính thức tái hợp trên sân khấu sau nhiều năm.

Sự kết hợp của ba thế hệ nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc trữ tình, quê hương tạo nên tiết mục giàu cảm xúc, đồng thời gợi lại hình ảnh Phương Mỹ Chi thưở mới bước chân vào con đường ca hát. Từ cô bé dân ca từng được Quang Lê dìu dắt, nữ ca sĩ giờ đây đã có thể đứng trên sân khấu riêng, tổ chức nhạc hội với hàng nghìn khán giả.

Sau đêm diễn, Quang Lê chia sẻ lại đoạn clip ghi lại màn trình diễn trên fanpage của Phương Mỹ Chi, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Một kỷ niệm thật đặc biệt".

Chia sẻ của Quang Lê sau màn kết hợp đầy cảm xúc với Phương Mỹ Chi

Tuy nhiên, điều khiến màn tái hợp trở nên ý nghĩa hơn cả nằm ở những lời tâm sự mà Phương Mỹ Chi dành cho cha nuôi sau khi tiết mục kết thúc. Trên sân khấu, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động khi nhắc lại quãng thời gian được Quang Lê nâng đỡ, đặc biệt là những ngày đầu tiếng hát của cô được đưa đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

"Đứng ở đây làm con nhớ lại những ngày mà ba đã giúp con đi hát và mang tiếng hát của con đến gần với khán giả rất là nhiều, đặc biệt là khán giả ở nước ngoài. Con nhớ giây phút mà rời khỏi vòng tay của ba thì cũng có rất nhiều người nói qua nói lại về mối quan hệ của ba con mình", Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ nhìn nhận quyết định rời công ty quản lý của Quang Lê không đơn thuần là câu chuyện một nghệ sĩ chia tay đơn vị đồng hành. Với cô, đó là bước chuyển tự nhiên trong hành trình trưởng thành, khi một người con muốn tự mình khám phá khả năng và xây dựng con đường riêng.

"Nhưng theo con thấy nó không phải là vì một talent rời khỏi một công ty quản lý, nó chỉ là một người con đã lớn và muốn vùng vẫy trong vùng đất và đôi chân của mình, và ba đã tiếp sức cho con, hỗ trợ con rất nhiều, tiếp thêm động lực để con vững bước, để hôm nay con có sân khấu như nhạc hội Dân Chơi Dân Ca", nữ ca sĩ bộc bạch.

Những lời chia sẻ của Phương Mỹ Chi phần nào làm rõ cách cô nhìn nhận mối quan hệ với người từng dìu dắt mình. Dù không còn đồng hành trong công việc, nữ ca sĩ vẫn dành sự trân trọng cho những hỗ trợ và động viên từ Quang Lê. Việc lựa chọn hoạt động độc lập không đồng nghĩa với sự đứt đoạn trong tình cảm, mà là cơ hội để cô tự chịu trách nhiệm với những quyết định nghệ thuật của bản thân.

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi không giấu được sự xúc động khi nhắc lại quãng thời gian được Quang Lê nâng đỡ.

Ở phía ngược lại, Quang Lê cũng có những trải lòng đáng chú ý về quyết định rời công ty của con gái nuôi sau nhiều năm gắn bó. Nam ca sĩ thừa nhận từng lo lắng khi Phương Mỹ Chi bước ra khỏi vòng tay quản lý của mình, bởi anh không biết con đường phía trước của cô sẽ diễn ra như thế nào.

"Ngày hôm nay là ngày mà ba rất vinh dự. Khi con rời khỏi công ty của ba thì ba cảm thấy vừa lo lắng, vừa suy nghĩ là không biết sau này con sẽ ra sao, và ba vẫn theo dõi con qua mỗi năm, thấy con thay đổi nhiều lắm", Quang Lê chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết dù không còn trực tiếp đồng hành, anh vẫn âm thầm dõi theo từng bước tiến của Phương Mỹ Chi. Đặc biệt, khi chứng kiến con gái nuôi tham gia một cuộc thi quốc tế và đạt thành tích cao, Quang Lê cảm thấy tự hào vì cô đã đủ bản lĩnh để theo đuổi những điều mình mong muốn.

"Khi xem cuộc thi quốc tế mà con tham gia, ba rất âm thầm hãnh diện, và khi con đoạt giải cao trong cuộc thi thì tự dưng ba cảm thấy là con đường đã chọn của con là rất xứng đáng và ba rất hạnh phúc khi con đã mạnh dạn và làm những điều con mong muốn, thì đó chính là thành quả của ngày hôm nay", anh nói.

Những lời tâm sự của Quang Lê cho thấy sự thay đổi trong cách anh nhìn nhận hành trình của Phương Mỹ Chi. Nếu thời điểm nữ ca sĩ rời công ty, nam ca sĩ từng mang tâm trạng lo lắng trước tương lai của con gái nuôi, thì sau nhiều năm, những thành quả mà cô đạt được đã trở thành câu trả lời rõ ràng cho lựa chọn ấy.

Quang Lê cho biết dù không còn trực tiếp đồng hành, anh vẫn âm thầm dõi theo từng bước tiến của Phương Mỹ Chi.

Màn tái hợp tại Dân Chơi Dân Ca vì thế không chỉ là cuộc hội ngộ của hai nghệ sĩ sau nhiều năm mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi. Từ cô bé dân ca được Quang Lê nâng đỡ đến nữ ca sĩ tự tin xây dựng dấu ấn riêng, cô đã có những bước chuyển đáng kể trong sự nghiệp mà vẫn giữ sự trân trọng dành cho những người từng đồng hành.

Sau 7 năm không còn chung công ty quản lý, Phương Mỹ Chi và Quang Lê vẫn có thể đứng cạnh nhau trên sân khấu, dành cho nhau những lời tâm sự chân thành. Với nữ ca sĩ, trưởng thành là khi có thể bước đi bằng chính đôi chân mình nhưng không quên những bàn tay từng nâng đỡ. Còn với Quang Lê, niềm tự hào dành cho con gái nuôi được thể hiện qua việc chứng kiến cô mạnh dạn lựa chọn và gặt hái thành quả trên con đường riêng.

Sau 7 năm không còn chung công ty quản lý, Phương Mỹ Chi và Quang Lê vẫn có thể đứng cạnh nhau trên sân khấu, dành cho nhau những lời tâm sự chân thành.