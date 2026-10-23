Quang Lê khẳng định tình yêu với con gái sau 7 năm xa cách

Mới đây, Quang Lê thu hút sự quan tâm khi chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên Phương Mỹ Chi. Đáng chú ý, nam ca sĩ dành cho con gái nuôi lời nhắn nhủ đầy tình cảm: “Con đã lớn khôn rồi, nhưng trong mắt ba, con mãi mãi vẫn là cô bé nhỏ ngày nào”.

Chia sẻ của giọng ca Về đâu mái tóc người thương nhanh chóng nhận được sự chú ý, đặc biệt từ những khán giả từng dõi theo hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi. Qua lời nhắn gửi, Quang Lê bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến nữ ca sĩ ngày càng vững vàng trên con đường nghệ thuật, đồng thời cho thấy tình cảm anh dành cho cô vẫn nguyên vẹn sau nhiều năm.

Quang Lê khẳng định tình yêu với con gái nuôi là Phương Mỹ Chi sau 7 năm xa cách.

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013. Khi ấy, cô gây ấn tượng nhờ chất giọng dân ca ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn mộc mạc. Hình ảnh cô bé theo đuổi dòng nhạc quê hương nhanh chóng chiếm được tình cảm của công chúng.

Trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật, Quang Lê là người dìu dắt, hỗ trợ Phương Mỹ Chi trên con đường ca hát. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết, đến mức họ thường xuyên xưng hô “ba - con”. Không chỉ đồng hành trong công việc, nam ca sĩ còn dành cho giọng ca trẻ sự quan tâm như một thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động dưới sự quản lý của công ty Quang Lê, Phương Mỹ Chi quyết định rời đi để phát triển sự nghiệp theo định hướng riêng. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra hành trình để nữ ca sĩ chủ động hơn trong việc xây dựng hình ảnh và tìm kiếm màu sắc âm nhạc phù hợp với bản thân.

Quang Lê là người dìu dắt Phương Mỹ Chi trong những ngày đầu ca hát.

Sau 7 năm, Phương Mỹ Chi cho thấy những thay đổi rõ nét trong tư duy nghệ thuật. Không còn đóng khung trong hình ảnh cô bé dân ca năm nào, nữ ca sĩ mạnh dạn thử nghiệm những cách thể hiện mới, kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc đương đại. Cô cũng chú trọng khai thác văn hóa Việt Nam trong các sản phẩm, qua đó từng bước tạo dựng dấu ấn riêng và tiếp cận nhiều đối tượng khán giả.

Đáng chú ý, việc lựa chọn con đường độc lập không đồng nghĩa với việc Phương Mỹ Chi và Quang Lê trở nên xa cách. Những chia sẻ thân tình của nam ca sĩ cho thấy mối quan hệ giữa hai người vẫn được duy trì, bất chấp những thay đổi trong hành trình nghề nghiệp. Với Quang Lê, sự trưởng thành của con gái nuôi dường như cũng là niềm vui của một người từng đồng hành cùng cô từ những ngày đầu.

Gần đây, Quang Lê và Phương Mỹ Chi có dịp hội ngộ tại nhạc hội Dân chơi dân ca của nữ ca sĩ. Sự xuất hiện bên nhau gợi lại mối gắn bó từng được khán giả yêu mến, đồng thời làm dấy lên kỳ vọng về những màn kết hợp tiếp theo giữa hai giọng ca.

Quang Lê tái hợp Phương Mỹ Chi trong đêm nhạc gần đây.

Từ cô bé gây chú ý tại một cuộc thi âm nhạc đến nữ ca sĩ chủ động định hình phong cách riêng, Phương Mỹ Chi đã trải qua một hành trình nhiều thay đổi. Trong khi đó, lời nhắn nhủ của Quang Lê cho thấy dù con gái nuôi đã trưởng thành và có những bước đi độc lập, tình cảm giữa hai người vẫn là điều đáng trân trọng. Khán giả vì thế càng mong chờ cả hai sẽ có thêm cơ hội đồng hành trên sân khấu trong thời gian tới.