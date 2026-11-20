Mới đây, ca sĩ Quang Lê chia sẻ hình ảnh chụp cùng NSƯT Thành Lộc trên trang cá nhân. Kèm theo khoảnh khắc này, nam ca sĩ viết: "Gặp Idol Thành Thộc, say mê từ đó tới giờ!". Cách gọi gần gũi cùng lời bày tỏ tình cảm dành cho đàn anh cho thấy sự yêu mến mà Quang Lê dành cho nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng.

Cuộc hội ngộ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cả hai đều là những gương mặt quen thuộc với công chúng, dù hoạt động ở hai lĩnh vực nghệ thuật riêng biệt. Nếu Quang Lê được biết đến qua dòng nhạc Bolero, NSƯT Thành Lộc lại là nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch, điện ảnh và truyền hình.

Quang Lê hào hứng gặp gỡ thần tượng NSƯT Thành Lộc. Ảnh: FBNV.

Quang Lê sinh năm 1979 tại Huế, là giọng ca được đông đảo khán giả yêu thích nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Nam ca sĩ từng tạo dựng tên tuổi tại thị trường âm nhạc hải ngoại, đặc biệt thông qua các chương trình của Trung tâm Thúy Nga. Trong nhiều năm hoạt động, anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Đập Vỡ Cây Đàn, Cô Hàng Xóm và Đôi Mắt Người Xưa.

Không chỉ duy trì hoạt động biểu diễn, Quang Lê còn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, giao lưu với khán giả trong và ngoài nước. Anh cũng từng được chú ý khi đồng hành, hỗ trợ Phương Mỹ Chi trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Sự dìu dắt của nam ca sĩ góp phần giúp giọng ca trẻ có thêm cơ hội tiếp cận với sân khấu chuyên nghiệp và đông đảo công chúng.

Trong khi đó, NSƯT Thành Lộc sinh năm 1961 tại TP.HCM, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông sớm theo đuổi con đường diễn xuất và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu phía Nam. Với khả năng biến hóa linh hoạt, nam nghệ sĩ có thể đảm nhận nhiều dạng vai, từ hài hước, dí dỏm đến những nhân vật đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Tên tuổi Thành Lộc gắn liền với sân khấu Idecaf và chương trình thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa. Đây cũng là những dấu ấn góp phần đưa hình ảnh của ông đến gần hơn với nhiều thế hệ khán giả. Qua từng vai diễn, nghệ sĩ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, khả năng biểu cảm đa dạng và phong cách diễn xuất giàu màu sắc.

Ca sĩ Quang Lê và NSƯT Thành Lộc đều là những nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến.

Sau nhiều năm gắn bó với Idecaf, năm 2023, Thành Lộc tiếp tục hành trình nghệ thuật tại Sân khấu Thiên Đăng. Việc duy trì hoạt động biểu diễn và tham gia dàn dựng các tác phẩm cho thấy sự bền bỉ của nam nghệ sĩ với sân khấu. Những đóng góp trong suốt nhiều thập kỷ cũng giúp ông nhận được sự kính trọng từ đồng nghiệp và tình cảm của công chúng.

Việc Quang Lê gọi Thành Lộc là thần tượng phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của nam nghệ sĩ đối với những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Dù không cùng chuyên môn, cả hai đều có hành trình nghệ thuật lâu năm và tạo dựng dấu ấn riêng. Khoảnh khắc hội ngộ lần này cũng là dịp để khán giả nhìn lại sự nghiệp của hai nghệ sĩ được nhiều người yêu mến.