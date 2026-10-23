Quang Lê đã đúng khi chấp nhận buông tay để Phương Mỹ Chi đổi đời

Vừa qua, khoảng 5.000 khán giả có mặt tại TP.HCM để theo dõi nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi. Bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư quy mô, cuộc hội ngộ giữa nữ ca sĩ và Quang Lê trở thành điểm nhấn đặc biệt, gợi nhắc hành trình từ những ngày đầu vào nghề đến khi cô đủ bản lĩnh xây dựng sự nghiệp riêng.

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi có dịp kết hợp cùng danh ca Hương Lan và Quang Lê trong tiết mục Bài ca Đất phương Nam. Màn trình diễn không chỉ mang đến màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc mà còn đánh dấu cuộc tái ngộ đáng chú ý giữa hai người từng có quãng thời gian đồng hành trong công việc.

Phương Mỹ Chi kết hợp cùng danh ca Hương Lan và ba nuôi Quang Lê tại đêm nhạc Dân chơi dân ca.

Nhiều năm trước, Quang Lê là người nâng đỡ Phương Mỹ Chi khi cô còn là một giọng ca nhí theo đuổi dòng nhạc dân ca. Tuy nhiên, sau khi nữ ca sĩ quyết định rời công ty quản lý để phát triển độc lập, mối quan hệ giữa hai người từng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tại Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi có dịp nhìn lại chặng đường ấy bằng sự trân trọng. Nữ ca sĩ xúc động nhắc về khoảng thời gian được cha nuôi hỗ trợ đi hát, tạo cơ hội đưa tiếng hát của cô đến gần hơn với khán giả, kể cả người hâm mộ ở nước ngoài.

Với Phương Mỹ Chi, việc rời khỏi công ty không đơn thuần là thay đổi đơn vị quản lý. Đó còn là bước chuyển từ vị trí một nghệ sĩ trẻ được dìu dắt sang người phải tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn trong sự nghiệp của mình.

Quyết định ra riêng đồng nghĩa với việc cô phải đối diện với những áp lực và cách nhìn khác nhau. Thế nhưng, theo chia sẻ của nữ ca sĩ, Quang Lê vẫn tiếp tục động viên, hỗ trợ và truyền động lực để cô vững tin theo đuổi con đường riêng.

Quang Lê từng có nhiều lo lắng nhưng vẫn chấp nhận buông tay Phương Mỹ Chi để con gái nuôi tìm lối đi riêng.

Ở phía đối diện, Quang Lê cũng thừa nhận từng lo lắng khi Phương Mỹ Chi quyết định rời công ty. Nam ca sĩ không khỏi băn khoăn về hướng phát triển của con gái nuôi khi không còn sự đồng hành trực tiếp như trước.

Dẫu vậy, anh vẫn âm thầm theo dõi từng bước tiến của cô. Chứng kiến Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành, mạnh dạn thử sức ở những sân chơi lớn và đạt thành tích đáng chú ý tại một cuộc thi quốc tế, Quang Lê cảm thấy tự hào. Với anh, những gì nữ ca sĩ đạt được là minh chứng cho khả năng tự lập và sự lựa chọn của cô năm nào.

Cuộc tái ngộ vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một màn kết hợp trên sân khấu. Nếu trước đây, khán giả nhớ đến Phương Mỹ Chi như cô bé dân ca được Quang Lê dìu dắt, thì hiện tại, cô đã có vị trí riêng và chủ động hơn trong hành trình âm nhạc.

Đáng chú ý, sự thay đổi về vai trò không đồng nghĩa với việc tình cảm giữa hai người phai nhạt. Quang Lê không còn trực tiếp định hướng mọi bước đi của Phương Mỹ Chi, còn nữ ca sĩ cũng không cần dựa hoàn toàn vào sự nâng đỡ của người đi trước. Tuy nhiên, sự biết ơn dành cho người từng giúp mình bắt đầu vẫn được cô giữ gìn.

Nhìn lại hiện tại và quá khứ, nhiều khán giả sẽ không còn hoài nghi về quyết định rời đi của Phương Mỹ Chi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, việc Phương Mỹ Chi rời công ty có thể xem là bước ngoặt cần thiết để cô khám phá năng lực và giới hạn của bản thân. Sự trưởng thành của nữ ca sĩ cũng cho thấy đôi khi, sự nâng đỡ ý nghĩa nhất không phải là giữ một người ở lại bên mình, mà là trao cho họ cơ hội tự bước đi.

Sau nhiều năm, cuộc hội ngộ tại Dân Chơi Dân Ca đã đưa Phương Mỹ Chi và Quang Lê trở lại cùng một sân khấu, nhưng trong những vai trò khác trước. Một người từng mở đường, một người đã đủ trưởng thành để tự viết tiếp hành trình của mình. Và có lẽ, thành công lớn nhất của cuộc chia tay năm ấy không nằm ở việc ai đúng, ai sai, mà ở chỗ Phương Mỹ Chi có thể đi xa hơn mà vẫn trân trọng người từng dìu dắt mình.