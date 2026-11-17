Mới đây, tại buổi họp báo công bố dự án mới của ca sĩ Tố My, Quang Lê có màn giao lưu vui vẻ với đàn em. Sau màn song ca ca khúc Thương nhau câu hò sắc son, Tố My bất ngờ chủ động nhắc Quang Lê: “Hôm nay anh đừng có 'hun' em nha”. Được biết, Tố My muốn tránh những bàn tán từ khán giả về mối quan hệ giữa cô và nam ca sĩ.

Màn tương tác tình tứ giữa Quang Lê và Tố My từng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trước phản ứng của đàn em, Quang Lê liền tuyên bố nếu không được Tố My cho hôn, anh sẽ xuống sân khấu để tìm MC Trác Thúy Miêu. Nói là làm, nam ca sĩ nhanh chóng tiến về phía hàng ghế khán giả và bất ngờ đặt một nụ hôn lên má của nữ MC. Tình huống diễn ra khá bất ngờ khiến Trác Thúy Miêu gần như đứng hình trong vài giây.

Tố My bất ngờ cản Quang Lê, nhất quyết không để nam ca sĩ hôn mình.

Chưa kịp định thần trước hành động của Quang Lê, nữ MC sau đó hài hước bày tỏ sự ngỡ ngàng, thậm chí còn giả vờ mếu máo và yêu cầu nam ca sĩ phải chịu trách nhiệm. Phản ứng tự nhiên của Trác Thúy Miêu cùng màn ứng biến duyên dáng của Quang Lê tạo nên khoảnh khắc giải trí tại sự kiện.

Trác Thúy Miêu 'đứng hình' khi được Quang Lê trao nụ hôn.

Trước đó, Quang Lê và Tố My từng khiến khán giả bàn luận khi có những khoảnh khắc tình cảm trong một dự án MV chung. Đặc biệt, cả hai còn thực hiện cảnh hôn trong sản phẩm âm nhạc này, khiến mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ nhận được không ít sự quan tâm.

Trước những thắc mắc về chuyện tình cảm, Tố My và Quang Lê đều lên tiếng phủ nhận. Nữ ca sĩ từng hài hước chia sẻ: "Em với anh Lê mà yêu nhau là cháy nhà!". Trong khi đó, Quang Lê khẳng định những nụ hôn xuất hiện trong MV hay trên sân khấu đều phục vụ cho tính chất trình diễn, không đồng nghĩa với việc cả hai đang có mối quan hệ tình cảm.

Quang Lê và Tố My có mối quan hệ thân thiết trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Màn hôn Trác Thúy Miêu lần này tiếp tục cho thấy sự thoải mái, hài hước của Quang Lê trong những màn giao lưu với đồng nghiệp. Chỉ từ một lời đề nghị bị từ chối, nam ca sĩ đã tạo nên tình huống bất ngờ khiến cả khán phòng bật cười.