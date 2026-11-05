Quang Lê công khai hôn ngọc nữ bolero

Mới đây, Quang Lê và Tố My bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại một sân khấu âm nhạc nhân dịp nữ ca sĩ ra mắt dự án album mới. Không chỉ gây ấn tượng bởi màn hội ngộ, cả hai còn khiến nhiều người thích thú trước loạt tương tác gần gũi, đặc biệt là hành động Quang Lê công khai hôn má Tố My ngay trước hàng trăm khách mời và khán giả.

Theo đó, trong lúc đứng cạnh Tố My trên sân khấu, Quang Lê bất ngờ nghiêng người, dành tặng nữ ca sĩ một nụ hôn lên má. Hành động diễn ra khá nhanh khiến Tố My không giấu được sự ngạc nhiên. Qua những hình ảnh được ghi lại, nữ ca sĩ mở to mắt, há miệng đầy bất ngờ trước màn thể hiện tình cảm của đàn anh.

Khoảnh khắc Quang Lê hôn Tố My đang khiến dân tình xôn xao. Ảnh chụp màn hình TikTok Showbiz Nhật Báo.

Đáng chú ý, sau nụ hôn, Quang Lê còn tiếp tục có hành động bẹo má Tố My. Nam ca sĩ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má đồng nghiệp, trong khi Tố My liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Những cử chỉ tự nhiên, thân thiết của cả hai khiến không khí trên sân khấu thêm phần vui vẻ.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách Quang Lê thể hiện tình cảm dành cho Tố My. Đặc biệt, biểu cảm ngỡ ngàng rồi bật cười của nữ ca sĩ cũng trở thành chi tiết khiến người xem chú ý.

Quang Lê cũng dành cho Tố My những cử chỉ tình tứ trước hàng trăm khách mời, khán giả. Ảnh chụp màn hình TikTok Showbiz Nhật Báo.

Không ít ý kiến cho rằng màn tương tác đáng yêu này phần nào cho thấy mối quan hệ gần gũi, thoải mái giữa hai giọng ca. Thay vì giữ khoảng cách khi xuất hiện trước đông đảo khán giả, Quang Lê và Tố My lại có những cử chỉ đầy tự nhiên, mang đến khoảnh khắc thú vị bên lề sự kiện âm nhạc.

Được biết, Quang Lê và Tố My đều là những giọng ca gắn bó với dòng nhạc trữ tình, bolero. Nếu Quang Lê đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sở hữu lượng khán giả yêu mến đông đảo thì Tố My cũng ghi dấu ấn bằng giọng hát ngọt ngào cùng hình ảnh nữ tính, duyên dáng.

Quang Lê và Tố My đều là những giọng ca gắn bó với dòng nhạc trữ tình, bolero và có mối quan hệ cực kỳ thân thiết.

Việc Quang Lê xuất hiện trong dịp ra mắt dự án album mới của Tố My cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Bên cạnh những hoạt động âm nhạc, chính các khoảnh khắc giao lưu gần gũi như thế này đã góp phần tạo nên không khí vui vẻ, đồng thời cho thấy sự thân thiết giữa hai nghệ sĩ ngoài những màn trình diễn trên sân khấu.