Quang Lê công khai con gái sau khi về Việt Nam

Sau nhiều năm không còn đồng hành trên cùng một chặng đường âm nhạc, Quang Lê và Phương Mỹ Chi bất ngờ tái ngộ trong một dịp đặc biệt. Nam ca sĩ đã trở về Việt Nam để tham dự Dân chơi dân ca, đêm nhạc riêng của Phương Mỹ Chi, đồng thời có những chia sẻ đầy tình cảm dành cho nữ ca sĩ trẻ.

Quang Lê bay từ Mỹ về Việt Nam để tham gia đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi.

Trước thềm chương trình, Quang Lê đăng tải hình ảnh chụp cùng Phương Mỹ Chi và mẹ ruột của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, nam ca sĩ vẫn giữ cách gọi quen thuộc khi trìu mến gọi Phương Mỹ Chi là “con gái”.

“Chuẩn bị cho đêm Live Show con gái Dân chơi, dân ca”, Quang Lê chia sẻ trên trang cá nhân.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi từng là chủ đề được bàn luận trong quá khứ.

Nam ca sĩ công khai gọi Phương Mỹ Chi là con gái, cho thấy mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp sau nhiều năm xa cách.

Phương Mỹ Chi từng được Quang Lê nhận làm con gái nuôi và có thời gian hoạt động dưới sự hỗ trợ của nam ca sĩ. Tuy nhiên, khi nữ ca sĩ quyết định rời công ty của Quang Lê để phát triển sự nghiệp độc lập, giữa hai bên từng xuất hiện những thông tin cho rằng mối quan hệ có phần căng thẳng.

Sau khoảng 7 năm, hình ảnh cả hai cùng xuất hiện trước một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Phương Mỹ Chi mang đến một góc nhìn khác. Việc Quang Lê tiếp tục gọi nữ ca sĩ là “con gái”, đồng thời trực tiếp trở về Việt Nam để tham dự đêm nhạc cho thấy sự gắn bó giữa hai người dường như vẫn được duy trì.

Sự xuất hiện của Quang Lê cũng khiến Dân chơi dân ca được chú ý hơn trước giờ diễn. Nam ca sĩ là một trong những khách mời đặc biệt của chương trình, hứa hẹn tạo nên màn kết hợp đáng chờ đợi với Phương Mỹ Chi.

Quang Lê từng có nhiều năm dìu dắt Phương Mỹ Chi trước khi cô quyết định "ra riêng".

Không chỉ có sự góp mặt của những khách mời tên tuổi, bản thân Dân chơi dân ca cũng đánh dấu một bước chuyển đáng kể của Phương Mỹ Chi. Đây là lần nữ ca sĩ thực hiện một đêm nhạc riêng theo hình thức bán vé, thay vì chủ yếu xuất hiện trong những chương trình cộng đồng hoặc sự kiện miễn phí như trước đây.

Đáng chú ý, toàn bộ vé của chương trình đã được bán hết trước ngày diễn. Con số này phần nào cho thấy sức hút của Phương Mỹ Chi ở thời điểm hiện tại, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong cách nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh và phát triển con đường âm nhạc cá nhân.

Từ một cô bé được biết đến qua những làn điệu dân ca trên sân khấu truyền hình, Phương Mỹ Chi đang từng bước mở rộng không gian nghệ thuật của mình. Những chất liệu truyền thống vẫn là nền tảng, nhưng được nữ ca sĩ đặt trong cách tiếp cận mới, kết hợp với tư duy sản xuất, trình diễn và hình ảnh mang màu sắc đương đại.

Bởi vậy, Dân chơi dân ca không đơn thuần là một đêm diễn để Phương Mỹ Chi trình bày những ca khúc quen thuộc. Đây còn là dịp để nữ ca sĩ nhìn lại hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, từ những ngày đầu được công chúng biết đến cho đến giai đoạn chủ động định hình cá tính âm nhạc riêng.

Dân chơi dân ca là đêm nhạc mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Sự trở lại của Quang Lê trong một chương mới của hành trình ấy vì thế cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu từng có khoảng thời gian hai người đứng ở hai hướng khác nhau trên con đường nghệ thuật, hình ảnh Quang Lê trở về và gọi Phương Mỹ Chi bằng danh xưng “con gái” cho thấy một mối quan hệ từng gắn bó vẫn còn nhiều tình cảm sau những thay đổi của thời gian.