Quang Lê chính thức công khai với Phương Mỹ Chi

Sau hơn một thập kỷ bước vào con đường nghệ thuật, Phương Mỹ Chi chuẩn bị đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tổ chức nhạc hội riêng mang tên Dân chơi dân ca. Đáng chú ý, trong danh sách khách mời có Quang Lê, nam ca sĩ từng đồng hành và dìu dắt cô trong những năm đầu sự nghiệp.

Sự xuất hiện của Quang Lê nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những lần hiếm hoi hai nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu kể từ khi Phương Mỹ Chi rời công ty của đàn anh để hoạt động độc lập.

Quang Lê sẽ là khách mời đặc biệt nhất trong đêm nhạc sắp tới của Phương Mỹ Chi.

Mới đây, kênh TikTok của Quang Lê chính thức công khai khoảnh khắc nam ca sĩ gặp lại Phương Mỹ Chi sau khi trở về Việt Nam. Hai người còn cùng song ca Thiên đường với người thương, ca khúc từng được Phương Mỹ Chi phát hành và nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Màn song ca này lập tức khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng đây sẽ là tiết mục đặc biệt của cả hai tại Dân chơi dân ca. Trước đó, Quang Lê cũng từng chia sẻ bản cover ca khúc trên trang cá nhân, càng khiến màn tái hợp được chú ý.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi chính thức gặp nhau, hé lộ về màn song ca đặc biệt.

Mối quan hệ giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi bắt đầu từ những năm nữ ca sĩ gây chú ý tại Giọng hát Việt nhí. Sau chương trình, Quang Lê nhận Phương Mỹ Chi làm con đỡ đầu và ký hợp đồng độc quyền với công ty của mình.

Đây cũng là giai đoạn hình ảnh “cô bé dân ca” trở thành dấu ấn đặc trưng của Phương Mỹ Chi. Ở tuổi còn rất nhỏ, nữ ca sĩ gây ấn tượng bằng giọng hát giàu màu sắc dân gian cùng loạt ca khúc mang âm hưởng quê hương. Sự kết hợp giữa giọng hát và hình ảnh phù hợp giúp Phương Mỹ Chi nhanh chóng tạo được vị trí riêng trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, hình ảnh từng mang đến thành công cũng đặt ra cho Phương Mỹ Chi một bài toán mới. Nữ ca sĩ phải tìm cách mở rộng màu sắc âm nhạc, làm mới hình ảnh nhưng đồng thời không đánh mất chất liệu dân gian vốn là thế mạnh.

Cuối năm 2019, sau khoảng 6 năm gắn bó, Phương Mỹ Chi xác nhận rời công ty Quang Lê để hoạt động độc lập. Đây cũng là thời điểm cô bắt đầu chủ động hơn trong việc lựa chọn sản phẩm, định hình hình ảnh và xây dựng hướng đi riêng.

Từng xuất hiện những đồn đoán về bất đồng giữa hai người sau khi Phương Mỹ Chi rời công ty. Tuy nhiên, cả Quang Lê và nữ ca sĩ đều nhiều lần phủ nhận mâu thuẫn. Những tương tác công khai trong nhiều năm qua cho thấy mối quan hệ giữa hai người vẫn được duy trì theo cách riêng.

Phương Mỹ Chi từng được Quang Lê dìu dắt nhiều năm trước khi rời công ty của nam ca sĩ.

Quan trọng hơn, hành trình của Phương Mỹ Chi sau khi tách khỏi công ty cũ cho thấy nữ ca sĩ không lựa chọn đứng yên với hình ảnh từng làm nên tên tuổi. Từ một giọng ca nhí chuyên hát dân ca, cô từng bước thử nghiệm cách kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy âm nhạc hiện đại, hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có tiếng nói riêng.

Vì thế, sự xuất hiện của Quang Lê tại Dân chơi dân ca mang nhiều ý nghĩa hơn một màn kết hợp đơn thuần. Người từng đồng hành với Phương Mỹ Chi trong những năm đầu sự nghiệp nay trở lại trên sân khấu do chính cô chủ động xây dựng, khi nữ ca sĩ đã trưởng thành cả về tuổi đời lẫn tư duy nghệ thuật.

Nếu Quang Lê gắn với giai đoạn Phương Mỹ Chi được định hình là “cô bé dân ca”, thì Phương Mỹ Chi hiện tại đang cho thấy một diện mạo khác: chủ động hơn, trưởng thành hơn và không ngừng tìm cách đưa chất liệu dân gian đến gần khán giả trẻ.

Bởi vậy, màn tái ngộ tại Dân chơi dân ca được chờ đợi không chỉ bởi câu chuyện giữa hai nghệ sĩ, mà còn bởi giá trị biểu tượng của nó. Quang Lê và Phương Mỹ Chi sẽ cùng đứng trên một sân khấu, nối lại một chặng đường từng gắn bó, nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Phương Mỹ Chi thành công rực rỡ sau khi lựa chọn con đường riêng.

Một người từng dìu dắt cô gái nhỏ bước vào nghề. Một người nay đã trở thành nghệ sĩ đủ trưởng thành để tự tạo nên nhạc hội của riêng mình. Cuộc gặp gỡ vì thế cũng trở thành khoảnh khắc nhìn lại hành trình Phương Mỹ Chi đã đi qua - từ “cô bé dân ca” năm nào đến một nghệ sĩ trẻ đang tự quyết định con đường âm nhạc của chính mình.