Quang Lê bay về Việt Nam gặp 'người thương' kém 24 tuổi

Quang Lê là một trong những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, bolero, sở hữu lượng khán giả yêu mến đông đảo sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ còn được chú ý bởi mối quan hệ thân thiết với Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ kém anh 24 tuổi và được anh gọi là con gái nuôi.

Mới đây, Quang Lê cập nhật hình ảnh trên chuyến bay trở về Việt Nam, chuẩn bị cho những dự án đặc biệt. Đáng chú ý, nam ca sĩ không giấu được sự phấn khích, trông chờ đến ngày xuất hiện tại đêm nhạc của Phương Mỹ Chi. Quang Lê chia sẻ: "Bay về chuẩn bị cho live show con gái của tui".

Quang Lê cập nhật hình ảnh trên chuyến bay từ Mỹ trở về Việt Nam để gặp con gái nuôi là Phương Mỹ Chi.

Động thái của Quang Lê nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người thích thú trước việc nam ca sĩ sắp có dịp hội ngộ Phương Mỹ Chi sau thời gian cả hai tập trung cho những hoạt động riêng. Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vốn đã được duy trì trong nhiều năm, từ khi Phương Mỹ Chi mới bước chân vào con đường ca hát.

Quang Lê từng là người dìu dắt Phương Mỹ Chi trong những ngày đầu hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ dành cho giọng ca sinh năm 2003 nhiều sự quan tâm, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết bên cô. Phương Mỹ Chi cũng từng nhắc đến Quang Lê với sự trân trọng dành cho người từng hỗ trợ mình trên hành trình âm nhạc.

Sau này, dù định hướng nghệ thuật của cả hai có nhiều thay đổi, mối quan hệ giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi vẫn được duy trì. Nam ca sĩ gọi cô là con gái nuôi, trong khi cả hai vẫn xem nhau như những người thương trong gia đình, sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ nhau khi có dịp.

Gần đây, khi Phương Mỹ Chi tái xuất với album Dân Chơi Dân Ca, Quang Lê tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho con gái nuôi. Anh dành sự quan tâm cho những sản phẩm âm nhạc mới của Phương Mỹ Chi, qua đó cho thấy mối quan hệ giữa hai người vẫn giữ được sự gắn bó dù không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như trước.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi như người thương trong gia đình, sẵn sàng hỗ trợ cũng như ủng hộ trong nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 50, Quang Lê vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc dành cho khán giả yêu dòng nhạc trữ tình, dân ca. Lịch trình biểu diễn của anh trải dài ở nhiều nơi, đặc biệt là những sân khấu ở hải ngoại.

Bên cạnh việc đi hát, Quang Lê cũng tích cực cập nhật cuộc sống và công việc trên mạng xã hội. Những hình ảnh hậu trường biểu diễn, các chuyến lưu diễn hay khoảnh khắc đời thường của nam ca sĩ thường nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Sau nhiều năm hoạt động, anh vẫn giữ được hình ảnh quen thuộc với khán giả yêu bolero và nhạc trữ tình.

Quang Lê thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường.

Nếu sự nghiệp thường xuyên được Quang Lê chia sẻ thì chuyện tình cảm lại là câu chuyện được nam ca sĩ giữ kín hơn. Anh hiếm khi công khai những thông tin mới về đời sống riêng tư, thay vào đó tập trung cho âm nhạc và các hoạt động cá nhân. Chính sự kín tiếng này cũng khiến những lần Quang Lê nhắc đến người thân, bạn bè hoặc những người đặc biệt trong cuộc sống nhận được nhiều sự chú ý.

Thời gian qua, nam ca sĩ vẫn duy trì nhịp sống gắn với âm nhạc, liên tục di chuyển giữa các địa điểm để phục vụ khán giả. Việc trở về Việt Nam lần này để chuẩn bị cho live show của Phương Mỹ Chi tiếp tục cho thấy anh dành nhiều tình cảm cho cô con gái nuôi đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu sự nghiệp.

Sau nhiều năm ca hát, Quang Lê vẫn duy trì sức hút với khán giả, được nhiều người yêu mến và ủng hộ.