Quang Lê bày tỏ sau khi Phương Mỹ Chi công khai 'đứa con' thứ hai

Trên trang cá nhân, Quang Lê mới đây có động thái gây chú ý khi công khai ủng hộ Phương Mỹ Chi sau khi nữ ca sĩ phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Thử Lòng Quân Tử. Không chỉ chia sẻ MV, nam ca sĩ còn dành nhiều lời khen cho cách con gái nuôi khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, đồng thời bày tỏ niềm tự hào trước những bước tiến của cô trên con đường nghệ thuật.

Quang Lê công khai dành lời khen cho sản phẩm âm nhạc mới của Phương Mỹ Chi

Quang Lê viết: "Thử Lòng Quân Tử hay quá con ơi", đồng thời nhận xét Phương Mỹ Chi đã đưa những nét văn hóa của miền Bắc cùng giai điệu Xoan Phú Thọ vào sản phẩm một cách tinh tế. Theo nam ca sĩ, sự kết hợp giữa những chất liệu mang màu sắc truyền thống với cách thể hiện hiện đại đã tạo nên một ca khúc vừa có nét xưa cũ, vừa gần gũi với khán giả trẻ.

Đáng chú ý, Quang Lê cũng dành lời khen cho phần rap trong sản phẩm. Đây vốn là yếu tố ngày càng xuất hiện nhiều trong âm nhạc của Phương Mỹ Chi, cho thấy nữ ca sĩ không còn bó mình trong khuôn khổ của dòng nhạc dân ca từng làm nên tên tuổi.

Bên cạnh việc đánh giá cao sản phẩm, Quang Lê còn nhấn mạnh mức độ đầu tư của con gái nuôi. Anh viết: "Chúc mừng con một MV mới nữa, mức độ đầu tư của con thì rất là chỉn chu. Ba hãnh diện về con". Cuối lời chia sẻ, nam ca sĩ còn hài hước kêu gọi mọi người cùng thưởng thức MV và nhắn nhủ rằng nếu không xem sẽ "tiếc hùi hụi".

Đây không phải lần đầu Quang Lê công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho Phương Mỹ Chi.

Lời động viên của Quang Lê nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây không phải lần đầu nam ca sĩ công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho Phương Mỹ Chi. Trước đó, anh từng đăng tải đoạn video thể hiện lại Thiên đường với người thương, ca khúc được phát hành trong giai đoạn Phương Mỹ Chi giới thiệu album Dân chơi dân ca.

Với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc và sở trường dân ca, bolero, Quang Lê được nhận xét khá phù hợp với màu sắc của ca khúc. Việc nam ca sĩ chủ động thể hiện một sản phẩm gắn với hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi cũng cho thấy anh vẫn dành sự quan tâm nhất định tới những dự án mà cô thực hiện.

Điều này càng đáng chú ý khi Quang Lê và Phương Mỹ Chi hiện không còn đồng hành với nhau như trước. Mối quan hệ giữa hai người từng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi Quang Lê đóng vai trò người dìu dắt, hỗ trợ con gái nuôi trong những năm đầu bước vào showbiz. Theo thời gian, Phương Mỹ Chi dần trưởng thành và xây dựng con đường riêng, trong khi cả hai không còn xuất hiện thường xuyên bên nhau trong các dự án âm nhạc.

Dẫu vậy, khoảng cách trong công việc dường như không làm mất đi sự quan tâm mà Quang Lê dành cho Phương Mỹ Chi. Những lời khen dành cho Thử Lòng Quân Tử hay việc thể hiện lại ca khúc của cô trước đó đều cho thấy nam ca sĩ vẫn dõi theo những bước tiến của con gái nuôi.

Quang Lê đóng vai trò người dìu dắt, hỗ trợ Phương Mỹ Chi trong những năm đầu bước vào showbiz.

Quan trọng hơn, sự trưởng thành của Phương Mỹ Chi trong thời gian qua cũng là điều dễ nhận thấy. Từ một cô bé nổi tiếng nhờ những màn trình diễn dân ca, nữ ca sĩ hiện đã trở thành một nghệ sĩ trẻ có định hướng khá rõ ràng về màu sắc âm nhạc. Cô không từ bỏ những giá trị truyền thống từng làm nên thương hiệu, nhưng thay vào đó tìm cách đưa chúng vào những sản phẩm mang hơi thở đương đại.

Thử Lòng Quân Tử tiếp tục cho thấy hướng đi này. Chất liệu văn hóa miền Bắc, giai điệu Xoan Phú Thọ được kết hợp với những yếu tố hiện đại, trong đó có rap, tạo nên một tổng thể khác biệt so với hình ảnh Phương Mỹ Chi của nhiều năm trước.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong hành trình của nữ ca sĩ. Nếu dân ca từng là "chiếc áo" giúp Phương Mỹ Chi được khán giả biết đến từ khi còn nhỏ, thì hiện tại cô đang chủ động biến những chất liệu ấy thành một phần trong ngôn ngữ âm nhạc của riêng mình. Thay vì chỉ hát lại những giá trị truyền thống, Phương Mỹ Chi tìm cách kể lại chúng bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ.

Sự thay đổi ấy có thể lý giải vì sao những sản phẩm gần đây của Phương Mỹ Chi thường tạo được sự tò mò. Khán giả vừa nhận ra hình ảnh quen thuộc của cô gái gắn với dân ca, vừa nhìn thấy một Phương Mỹ Chi mới mẻ hơn, mạnh dạn thử nghiệm và chủ động quyết định con đường nghệ thuật.

Trong hành trình đó, sự ủng hộ từ một người từng đồng hành với Phương Mỹ Chi như Quang Lê cũng mang một ý nghĩa đặc biệt.

Trong hành trình đó, sự ủng hộ từ một người từng đồng hành với cô như Quang Lê cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Dù không còn sát cánh trong công việc, nam ca sĩ vẫn dành cho con gái nuôi những lời động viên khi cô có sản phẩm mới. Có lẽ, điều khiến Quang Lê tự hào không chỉ là một MV được đầu tư chỉn chu, mà còn là việc cô bé từng được anh dìu dắt ngày nào đang ngày càng trưởng thành và có tiếng nói riêng trong âm nhạc.

Từ một giọng ca nhí nổi tiếng với dân ca đến một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách đưa văn hóa Việt vào những sản phẩm hiện đại, Phương Mỹ Chi đang bước sang một chặng đường khác. Và dù mỗi người đã có lựa chọn riêng, những lời động viên của Quang Lê cho thấy mối liên kết giữa hai người vẫn còn đó, theo một cách nhẹ nhàng và không cần quá nhiều sự xuất hiện cùng nhau.

Dù mỗi người đã có lựa chọn riêng, những lời động viên của Quang Lê dành cho Phương Mỹ Chi cho thấy mối liên kết giữa hai người vẫn còn đó.