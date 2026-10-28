Quang Lê báo tin vui bên ngọc nữ bolero 35 tuổi

Quang Lê là nam ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình, bolero, được đông đảo khán giả yêu mến nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc.

Mới đây, Quang Lê thông báo tin vui về sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng Tố My đã hoàn thành và ra mắt khán giả trong vài ngày tới. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Theo tiết lộ của nam ca sĩ, cả hai đã dành trọn một ngày để thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh cho MV lần này. "Có những phân cảnh xúc động đến mức cả khán giả đứng xem lẫn anh chị em trong đoàn cũng rơi lệ", Quang Lê hé lộ. Chia sẻ này khiến khán giả thêm tò mò về nội dung cũng như câu chuyện mà anh và Tố My sẽ truyền tải trong sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Quang Lê hé lộ về sản phẩm âm nhạc mới, kết hợp cùng "ngọc nữ bolero" Tố My.

Quang Lê cho biết bản thân rất thích xem phim, tuy nhiên, việc trực tiếp diễn xuất trong các sản phẩm âm nhạc lại là trải nghiệm đòi hỏi anh phải tiếp tục học hỏi và trau dồi. Nam ca sĩ thừa nhận đã lâu anh mới có dịp tham gia một MV ngoại cảnh với cách thể hiện giống như phim điện ảnh.

"Lâu rồi mới có dịp quay MV ngoại cảnh, kiểu diễn như phim khó vô cùng! Diễn viên tay ngang mà. Đến giờ mình vẫn chưa được xem thành phẩm, không biết diễn có ra gì không hay là vụng về nữa đây", nam ca sĩ bộc bạch.

Đồng thời, Quang Lê gửi lời cảm ơn đến Tố My vì đã mời anh tham gia sản phẩm lần này. Nam ca sĩ cũng chính thức tiết lộ thời điểm phát hành MV là ngày 5/11 sắp tới. Đây được xem là tin vui đặc biệt đối với những khán giả đang mong chờ màn tái hợp của hai giọng ca trữ tình, bolero.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, sản phẩm âm nhạc chung của Quang Lê và Tố My nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự mong đợi trước màn kết hợp của hai ca sĩ, đồng thời tò mò về những phân cảnh xúc động mà nam ca sĩ vừa tiết lộ. Bên cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ tiếp tục dành sự chú ý cho mối quan hệ giữa hai người.

Quang Lê và Tố My ấn định ngày trọng đại phát hành MV mới là 5/11 sắp tới.

Quang Lê và Tố My vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, gắn bó trong nhiều năm. Cả hai từng kết hợp trên sân khấu và tạo được thiện cảm nhờ giọng hát ngọt ngào, cách hòa quyện ăn ý. Sự gần gũi giữa hai nghệ sĩ cũng khiến không ít khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền", mong họ trở thành một cặp đôi ngoài đời thực.

Tuy nhiên, cho đến nay, Quang Lê và Tố My chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Những lần xuất hiện chung hay hợp tác trong các dự án âm nhạc vẫn được cả hai chia sẻ trong khuôn khổ công việc và tình đồng nghiệp. Vì vậy, màn kết hợp lần này tiếp tục là dịp để người hâm mộ thưởng thức sự ăn ý của hai giọng ca.

Ở tuổi 35, Tố My vẫn duy trì hoạt động âm nhạc và theo đuổi dòng nhạc bolero sở trường. Trong khi đó, Quang Lê tiếp tục gắn bó với sân khấu, các chương trình biểu diễn và những dự án kết hợp cùng đồng nghiệp. Việc nam ca sĩ tham gia MV lần này cũng cho thấy anh sẵn sàng thử sức với những cách thể hiện mới, thay vì chỉ giới hạn bản thân trong vai trò ca sĩ trình diễn.