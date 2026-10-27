Quang Lê báo có tin vui với Phương Mỹ Chi

Sau thành công của đêm nhạc Dân chơi dân ca tại TP.HCM ngày 3/10, Phương Mỹ Chi tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả trước thềm chương trình dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11. Bên cạnh kỳ vọng về những màn trình diễn mới, người hâm mộ còn mong chờ sự trở lại của Bảo Định và các khách mời từng tạo dấu ấn trong đêm diễn trước.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện đám cưới trong MV Thiên đường với người thương trên sân khấu nhạc hội Dân chơi dân ca tại TP.HCM.

Điểm nhấn khiến Dân chơi dân ca được bàn luận trên mạng xã hội là màn tái hiện đám cưới trong MV Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định. Lần đầu đưa câu chuyện tình yêu trên màn ảnh lên sân khấu theo hình thức này, nữ ca sĩ tạo ra khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa thú vị, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Những tương tác tình tứ giữa cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước màn kết hợp, đồng thời hy vọng Phương Mỹ Chi và Bảo Định sẽ tiếp tục tái hiện tiết mục trong những lần biểu diễn tiếp theo. Thậm chí, một số khán giả còn hài hước mong nữ ca sĩ tổ chức thêm một "đám cưới lần 3" khi chương trình đặt chân đến thủ đô.

Sự chờ đợi này góp phần tạo nên sức nóng cho đêm nhạc tại Hà Nội. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận liệu Phương Mỹ Chi và Bảo Định có tiếp tục mang màn kết đôi đặc biệt lên sân khấu hay không.

Cặp đôi gây sốt vì những khoảnh khắc tình tứ trên sân khấu.

Không chỉ có Bảo Định, sự xuất hiện của những khách mời từng đồng hành cùng Phương Mỹ Chi tại TP.HCM cũng được khán giả kỳ vọng. Hương Lan, Quang Lê, Phương Thanh là những cái tên được nhắc đến, bởi mỗi nghệ sĩ đều góp phần tạo nên màu sắc riêng cho chương trình.

Đáng chú ý, Quang Lê mới đây chia sẻ việc săn vé thành công để tham dự đêm nhạc của con gái nuôi tại Hà Nội. Dù chưa rõ nam ca sĩ có tiếp tục biểu diễn hay chỉ đến theo dõi và cổ vũ, động thái này vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Sự hiện diện của Quang Lê cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với Phương Mỹ Chi, khi nam ca sĩ từng đồng hành cùng cô trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật.

Quang Lê xác nhận săn vé thành công đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội.

Với nữ ca sĩ, Dân chơi dân ca không đơn thuần là một đêm diễn mà còn là dịp thể hiện hướng đi âm nhạc cô theo đuổi trong những năm gần đây. Thay vì chỉ khai thác những làn điệu dân gian theo cách quen thuộc, Phương Mỹ Chi chủ động kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc âm nhạc hiện đại, cách dàn dựng sân khấu mới mẻ và những câu chuyện gần gũi với khán giả trẻ.

Định hướng này tiếp nối hành trình đưa văn hóa Việt vào các sản phẩm âm nhạc của giọng ca sinh năm 2003. Qua cách thể hiện của cô, chất liệu dân gian không chỉ gợi nhắc những giá trị truyền thống mà còn có thể trở thành một phần của đời sống giải trí đương đại.

Thành công bước đầu tại TP.HCM cho thấy sức hút của chương trình đến từ sự kết hợp giữa âm nhạc, yếu tố văn hóa và những khoảnh khắc giàu tính giải trí. Vì vậy, đêm diễn tại Hà Nội không chỉ được chờ đợi ở danh sách ca khúc hay dàn khách mời, mà còn ở khả năng tạo ra những bất ngờ mới của Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi khẳng định năng lực với đêm nhạc được đầu tư quy mô lớn.

Trong đó, sự ủng hộ của Quang Lê cùng kỳ vọng về màn tái hợp giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định hứa hẹn tiếp tục là những yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả.