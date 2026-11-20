Trong quý IV/2026, xã Quảng Lập phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Đà Lạt triển khai hai lớp đào tạo nghề chế biến món ăn và sửa chữa xe máy cho 36 học viên, mỗi lớp 18 người. Các lớp được tổ chức theo kế hoạch giải quyết việc làm, đào tạo nghề năm 2026, với thời gian học ba tháng, chú trọng trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành để người lao động có thể tìm việc hoặc tự tạo việc làm sau đào tạo.

Học viên thực hành kỹ thuật sửa chữa xe máy, nâng cao kỹ năng nghề, mở rộng cơ hội việc làm và tạo sinh kế tại xã Quảng Lập tỉnh Lâm Đồng.

Đối với nghề chế biến món ăn, học viên được hướng dẫn kỹ thuật chế biến thực phẩm, quy trình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức bếp ăn và rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp. Những kiến thức này giúp người học chuẩn bị kỹ năng để làm việc tại các cơ sở ăn uống, lưu trú hoặc phát triển dịch vụ kinh doanh phù hợp. Trong khi đó, lớp sửa chữa xe máy tập trung trang bị kỹ năng nghề kỹ thuật, mở thêm cơ hội tham gia lĩnh vực sửa chữa, dịch vụ tại địa phương.

Quảng Lập hiện có 10.002 người dân tộc thiểu số, chiếm 42,7% dân số. Toàn xã có 6 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 2 thôn đặc biệt khó khăn. Đây là những địa bàn cần được quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo việc làm tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lập, cho biết địa phương phối hợp với đơn vị đào tạo bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện học tập và quản lý lớp học; đồng thời khuyến khích học viên tích cực thực hành để vận dụng kiến thức vào công việc sau khóa học.

Đầu tháng 11, UBND xã Quảng Lập tiếp tục thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026. Việc duy trì hoạt động đào tạo nghề ngay tại cơ sở góp phần giúp người lao động, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận kỹ năng nghề, từng bước mở rộng cơ hội việc làm và phát triển sinh kế bền vững.