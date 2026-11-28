Thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Quảng La xác định nông, lâm nghiệp tiếp tục là lĩnh vực kinh tế quan trọng, đồng thời chú trọng khai thác lợi thế để phát triển các mô hình sản xuất phù hợp.

Kinh tế lâm nghiệp là một trong những hướng ưu tiên. Người dân được khuyến khích đầu tư trồng rừng sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai. Theo báo cáo của UBND xã Quảng La, diện tích trồng rừng tập trung trong kỳ báo cáo gần nhất đạt 166,21ha, vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 29.993m3.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục duy trì các mô hình trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế hợp tác nhằm đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm việc làm và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của xã ước đạt 44,49 tỷ đồng, bằng 52,5% kế hoạch năm. Toàn xã hiện có 4 sản phẩm nông nghiệp được công nhận OCOP 3 sao.

Quảng La nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Một số hộ dân tộc Dao đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện gia đình. Tại thôn Bằng Cả, anh Lý Văn Tiếp phát triển chăn nuôi gà thả vườn. Sau những khó khăn ban đầu, được hỗ trợ vốn, tư vấn kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm, gia đình anh hiện duy trì đàn gà từ 5.000-6.000 con, thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh Tiếp còn tận dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm, giới thiệu quy trình sản xuất và tiếp cận khách hàng

Mô hình trên cho thấy việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, chủ động học hỏi kỹ thuật và tìm kiếm thị trường có ý nghĩa quan trọng. Địa phương cũng định hướng hỗ trợ người dân về vốn, khoa học kỹ thuật và kết nối tiêu thụ, khuyến khích hình thành các mô hình kinh tế tập thể, liên kết hộ sản xuất với doanh nghiệp.

Cùng với phát triển sinh kế, Quảng La chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình thiết yếu phục vụ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Các công trình nước sạch được quan tâm triển khai nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương phối hợp với các sở, ngành rà soát tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả các mô hình hỗ trợ sản xuất được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Quảng La cũng tập trung rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực đầu tư và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế địa phương.

Việc gắn hỗ trợ sản xuất với đầu tư hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh hoạt đang tạo nền tảng để Quảng La phát huy nội lực của cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.