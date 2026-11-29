Công tác xử lý đất lấn chiếm tại khu 206 ha cũng có chuyển biến. Qua vận động, 18 trường hợp tự nguyện trả lại hơn 41.960 m² đất để bố trí cho người dân - Hình ảnh minh họa

Theo báo cáo số 25/BC-ĐKS của Đoàn khảo sát số 12, HĐND xã Quảng Khê, từ ngày 21 đến 31/10/2026, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các khu tái định cư Bon Đắk P'lao, Thôn 5 và làm việc với 21 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Thủy điện Đồng Nai 3.

Từ ngày 1/7/2025, UBND xã Quảng Khê tiếp nhận nguyên trạng nhiệm vụ giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Ban Quản lý công trình thủy điện Đồng Nai 3 và 4 (Ban 666). Trên cơ sở đó, địa phương ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 23/10/2025, với tổng kinh phí khái toán hơn 195 tỷ đồng, đặt mục tiêu hoàn thành các nội dung tồn đọng trong quý I/2027.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, đã hoàn thành chi trả hỗ trợ bổ sung đơn giá đất cho 3 hộ dân với tổng kinh phí 352 triệu đồng; tổ chức bốc thăm, bàn giao 56 thửa đất tại khu Sao Nam cho 47 hộ, cá nhân với tổng diện tích hơn 33,3 ha. Đối với 24 hộ dân thuộc diện được cấp đất tái định cư bổ sung, đã có 17 hộ hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác xử lý đất lấn chiếm tại khu 206 ha cũng có chuyển biến. Qua vận động, 18 trường hợp tự nguyện trả lại hơn 41.960 m² đất để bố trí cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn 11 trường hợp lấn chiếm với diện tích hơn 77.243 m² đang được hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, khảo sát thực tế cho thấy nhiều khó khăn vẫn trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đáng chú ý là tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư. Trong tổng số 488 hộ đủ điều kiện, địa phương mới cấp giấy chứng nhận cho 351 hộ; còn 125 hộ đang tiếp tục tháo gỡ vướng mắc.

Một trong những nguyên nhân khiến người dân chưa thể hoàn thiện thủ tục là nghĩa vụ tài chính. Theo phản ánh, nhiều hộ chỉ được giao từ 0,5-0,8 ha đất sản xuất, thấp hơn định mức 1-1,5 ha/hộ. Để được cấp giấy chứng nhận, một số hộ phải nộp bổ sung từ 88-100 triệu đồng. Với những gia đình thuần nông, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, đây là khoản tiền không dễ xoay xở. Người dân mong muốn được xem xét cơ chế ghi nợ tiền sử dụng đất để sớm ổn định quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, những bất cập về hồ sơ địa chính, sai lệch thông tin cá nhân, tranh chấp ranh giới và giấy tờ giao đất thất lạc cũng khiến quá trình cấp giấy chứng nhận kéo dài. Một số hộ đã nhận đất nhưng diện tích thực tế chưa được xác định rõ, ảnh hưởng đến quyền lợi và việc sử dụng đất lâu dài.

Vấn đề nhà ở tái định cư cũng đặt ra yêu cầu cần có giải pháp hài hòa giữa quản lý tài sản công và chính sách an sinh. Hiện còn 7 căn nhà tái định cư đang được các hộ dân mượn để ở tạm. Qua khảo sát, có những hộ không còn đất ở, nhà ở nào khác; hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người dân mong muốn được xem xét định giá bán lại nhà, tổ chức bán đấu giá tài sản công hoặc bố trí đất ở, nhà ở xã hội để có nơi sinh sống ổn định.

Đáng chú ý, hiệu quả tái định canh còn phụ thuộc lớn vào tiến độ đầu tư hạ tầng. Hai hồ thủy lợi tại khu Sao Nam và khu 650 ha với tổng vốn dự kiến 38 tỷ đồng, cùng 9 tuyến đường nội đồng, đập phụ và trạm bơm trị giá 17 tỷ đồng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Việc thiếu nước tưới và đường vận chuyển khiến một số hộ dù đã nhận đất sản xuất nhưng chưa thể khai thác hiệu quả.

Trước thực trạng trên, Đoàn khảo sát số 12 kiến nghị UBND xã tập trung tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận cho 125 hộ; rà soát, xem xét cơ chế ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đủ điều kiện. Đồng thời, cần xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất, bổ sung quỹ đất sản xuất còn thiếu và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đoàn khảo sát cũng đề nghị địa phương rà soát hoàn cảnh các hộ đang ở tạm trong nhà tái định cư để có phương án giải quyết phù hợp, không để việc thu hồi nhà ảnh hưởng đến chỗ ở của những gia đình đặc biệt khó khăn.

Có thể thấy, việc giải quyết những tồn tại của dự án Thủy điện Đồng Nai 3 không chỉ là nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hay giải ngân nguồn vốn, mà còn gắn trực tiếp với sinh kế và cuộc sống lâu dài của hàng trăm hộ dân.

Vì vậy, bên cạnh quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, chính quyền địa phương cần đặt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân làm trọng tâm, bảo đảm các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tạo sự đồng thuận, từng bước giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài tại dự án./.