Quang Hùng MasterD trở thành quán quân 'Tinh hà say hi'

Quán quân "Tinh hà say hi" nhận cúp và phần thưởng tại gala vinh danh tối 2.10

Quang Hùng MasterD nhận 4.193.063 phiếu bình chọn, trong khi người đứng thứ hai đạt 3.532.347 phiếu.

Khi MC Trấn Thành công bố kết quả, nhiều thí sinh đã ôm chúc mừng nam ca sĩ giữa tiếng reo hò của khán giả. Với chiến thắng này, Quang Hùng MasterD nhận tổng phần thưởng tiền mặt 250 triệu đồng.

Trên sân khấu vinh danh, nam ca sĩ không giấu được xúc động khi nhìn lại hành trình đã trải qua. Anh cho biết có những thời điểm tự tin nhưng cũng từng hoài nghi bản thân và chịu nhiều áp lực.

Với Quang Hùng MasterD, chiếc cúp quán quân giống như “tấm bằng khen” sau một kỳ tốt nghiệp tại môi trường giúp anh rèn luyện, bồi đắp những kỹ năng còn thiếu.

“Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp tình cảm của mọi người”, nam ca sĩ chia sẻ.

Quang Hùng MasterD cũng dành lời cảm ơn tới bố mẹ vì luôn tôn trọng, ủng hộ con đường âm nhạc của anh. Nam ca sĩ đồng thời tri ân ê-kíp chương trình, các vũ công, biên đạo và người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ trong suốt cuộc thi.

Trở lại sân chơi âm nhạc thực tế sau hai năm kể từ Anh trai say hi, Quang Hùng MasterD duy trì phong độ ổn định qua các vòng thi. Không chỉ thể hiện khả năng trình diễn, anh còn phát huy thế mạnh sáng tác, sản xuất âm nhạc và dẫn dắt đội.

Những tiết mục có sự góp mặt của nam ca sĩ như 50 cuộc gọi nhỡ, Mộng duyên, Secret nhận được sự chú ý và đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng.

Ở phần thi cá nhân Casting tại vòng chung kết, Quang Hùng MasterD kết hợp diễn xuất, vũ đạo và hát tiếng Thái. Nam ca sĩ cho biết lần trở lại này giúp anh thể hiện rõ hơn màu sắc âm nhạc riêng, đồng thời có thêm cơ hội bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc với khán giả.

Quang Hùng MasterD tên thật Lê Quang Hùng, 29 tuổi, quê ở TP. Huế. Anh từng theo học Học viện Âm nhạc Huế trước khi vào TP.HCM lập nghiệp và được công chúng biết đến qua chương trình The Debut 2018.

Những năm gần đây, tên tuổi của anh được chú ý qua nhiều ca khúc như Dễ đến dễ đi, Thủy triều, Catch Me If You Can, Tình đầu quá chén.

Danh hiệu Á quân Tinh hà say hi thuộc về Dương Domic. Nam ca sĩ đồng thời nhận giải Ánh sáng tinh hà. Ba gương mặt còn lại trong Top 5 gồm CongB, buitruonglinh và Captain Boy.

Bên cạnh hai vị trí cao nhất, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải thưởng ghi nhận dấu ấn của các anh trai trong suốt chương trình. Xoay vòng do Hurrykng, Vương Bình, Jsol và CongB thể hiện giành giải Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất do khán giả bình chọn.

Cody Nam Võ được vinh danh Anh trai trình diễn ấn tượng nhất; Pháp Kiều nhận giải Anh trai thay đổi ấn tượng nhất; Jsol là Gương mặt sáng tạo nổi bật; Captain Boy nhận giải Anh trai đại diện thế hệ trẻ; Wren Evans được trao danh hiệu Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất.

Dương Domic giành giải Đội trưởng được yêu thích nhất, trong khi Hurrykng được vinh danh ở hạng mục Anh trai gắn kết anh em. Secret nhận giải Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất, còn Thêu hoa dệt gấm được trao giải Tiên phong đất Việt.

Các anh trai nhận giải Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất tại gala "Tinh hà say hi 2026"

Gala cũng quy tụ đầy đủ 24 thí sinh, mang trở lại sân khấu nhiều tiết mục âm nhạc, khép lại mùa đầu tiên của chương trình.

Tinh hà say hi lên sóng từ tháng 7 với 24 thí sinh. Qua từng vòng, các nghệ sĩ được chia thành nhiều đội để cùng sáng tạo và trình diễn những ca khúc mới. Sau bốn thử thách, 16 thí sinh có điểm tích lũy cao giành quyền bước vào chung kết.

Sau gala, chương trình dự kiến tổ chức concert Tinh hà say hi vào ngày 17 và 18.10 tại TP.HCM, với sự góp mặt của các anh trai cùng những tiết mục từng tạo dấu ấn trong chương trình.