Quang Hùng MasterD - Quán quân Tinh Hà Say Hi: 'Tốt nghiệp' để bước sang một chương khác

Bước ra khỏi “chiếc hộp” vô hình

Trước khi bước vào Tinh Hà “Say Hi”, Quang Hùng MasterD đã có một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Sau Anh Trai “Say Hi” 2024, cái tên Quang Hùng trở nên gần gũi với khán giả trong nước hơn bao giờ, dù anh đã có nhiều năm hoạt động âm nhạc trước đó.

Sự quan tâm ấy đã tạo điều kiện để anh thực hiện một bước đi quan trọng là phát hành album đầu tay BLOOMEVER vào cuối năm 2025. BLOOMEVER là minh chứng cho thấy Quang Hùng khi ấy đã có đủ khoảng trống để kể câu chuyện của riêng mình bằng một album dài hơi.

Dù vậy, khi màu sắc riêng của một nghệ sĩ quá rõ nét, nó cũng có thể trở thành một “chiếc hộp” vô hình, khiến khán giả dễ nhận ra nhưng khó nhìn thấy những khả năng tiềm ẩn khác. Với Quang Hùng MasterD, những nốt luyến đặc trưng và cách xử lý giàu cảm xúc đã trở thành dấu hiệu nhận diện, nhưng đồng thời cũng khiến âm nhạc của anh phần nào được định vị trong một tệp khán giả nhất định. Với những người không hợp màu sắc ấy, việc tiếp tục lặp lại công thức quen thuộc khó trở thành lý do để họ lựa chọn lắng nghe.

Vì thế, Quang Hùng MasterD đứng trước bài toán mà nhiều nghệ sĩ có cá tính âm nhạc mạnh thường gặp phải: Anh đã có một màu sắc đủ rõ để được nhận diện, nhưng cần “nhào nặn” những chất liệu ấy linh hoạt hơn nếu muốn mở rộng thị trường. Và Tinh Hà “Say Hi” đến đúng lúc Quang Hùng cần một không gian đủ rộng để thử nghiệm, va chạm và khám phá thêm những khả năng khác của chính mình.

Hành trình “có thêm màu”

Điều thú vị nhất trong hành trình của Quang Hùng MasterD tại Tinh Hà “Say Hi” là anh không chọn cách “đập đi làm lại”. Nếu muốn làm mới bản thân, nam ca sĩ hoàn toàn có thể rẽ sang dòng nhạc khác, thay đổi cách hát hay xây dựng một hình ảnh hoàn toàn mới. Nhưng qua các Live stage, Quang Hùng chọn cách tinh tế hơn: Giữ lại những chất liệu đã làm nên tên tuổi, rồi liên tục đặt chúng vào những không gian khác nhau để xem chúng có thể biến hóa đến đâu.

Nếu 50 Cuộc Gọi Nhỡ đưa Quang Hùng trở lại với Ballad sở trường, Mộng Duyên mở thêm hướng kết hợp âm nhạc đương đại với chất liệu dân gian. Đến SECRET, Pop được pha cùng màu sắc Bolero, còn LAVIEM cho thấy một Quang Hùng phóng khoáng với nhiều âm thanh mới lạ hơn.

Trong khi đó, Trễ Giờ Cơm đưa nam ca sĩ trở về với những ký ức tuổi thơ và tình cảm gia đình qua hình ảnh bữa cơm nhà, kết hợp màu sắc hoài niệm với câu chuyện trưởng thành của những người trẻ xa quê. Ở sân khấu solo CASTING tại Chung kết, anh tiếp tục thử nghiệm với không gian lấy cảm hứng từ phim trường.

Điều đáng nói là dù liên tục thay đổi cách tiếp cận, các tiết mục vẫn giữ được dấu ấn đủ rõ để khán giả nhận ra sự tham gia của Quang Hùng MasterD. Những nốt luyến và cách xử lý giàu cảm xúc vẫn ở đó, nhưng được đặt cạnh những chất liệu, âm thanh và cách phối mới. Chính quá trình liên tục thử và điều chỉnh ấy cho thấy Quang Hùng đang chủ động kéo giãn giới hạn của màu sắc quen thuộc, thay vì chỉ lặp lại công thức đã thành công.

“Tốt nghiệp” để bước sang một chương khác

Nếu âm nhạc là phần dễ nhìn thấy nhất trong hành trình này, những thay đổi phía sau sân khấu lại là phần Quang Hùng nhắc đến nhiều hơn khi nhìn lại chương trình. Trước Tinh Hà “Say Hi”, anh chia sẻ bản thân đã đặt ra hai mục tiêu khá rõ ràng: Liên tục làm mới bản thân và tìm kiếm sự kết nối nhiều hơn. Sau gần ba tháng, cả hai đều đã có câu trả lời.

Quang Hùng có thêm những màu sắc âm nhạc mới, nhưng quan trọng hơn, anh có thêm những người bạn đồng hành trong âm nhạc. Những đêm thức trắng làm nhạc, những lần cùng nhau sửa bài, thay đổi bản phối hay tranh luận về một ý tưởng đã khiến một nghệ sĩ vốn quen làm việc độc lập học cách hòa vào tập thể. Đó cũng là lý do khi được hỏi dùng ba từ nào để gọi tên hành trình này, anh chọn “Tốt nghiệp”, “Kết nối” và “Biết ơn”.

“Tốt nghiệp” vì anh đã vượt qua những giới hạn cũ của bản thân. “Kết nối” vì anh được đắm chìm trong sự đồng điệu với các Anh Trai và khán giả. Còn “Biết ơn” bởi những cơ hội cùng tình cảm mà khán giả và chương trình dành cho anh trên con đường làm nghề.

Đêm 2/10, khi cái tên Quang Hùng MasterD được vinh danh ở vị trí Quán quân với hơn 4 triệu lượt bình chọn, hành trình đi tìm cái mới ấy có thêm một cái kết đẹp. Chiếc cúp Quán quân không chỉ khép lại một cuộc thi, mà còn đánh dấu thời điểm Quang Hùng có thể nhìn lại những gì mình đã thử, những người mình đã gặp và cả những giới hạn từng nghĩ rằng khó bước qua.

Có lẽ “Tốt nghiệp” là một cách gọi khá đúng cho Tinh Hà “Say Hi”. Quang Hùng bước vào chương trình với một màu sắc đã được khán giả nhận diện, rồi rời đi với nhiều gam màu hơn mà vẫn là chính mình. Anh không cần phủ nhận những gì từng làm nên tên tuổi, cũng không cần cố biến thành một nghệ sĩ khác để chứng minh sự đổi mới. Sau tất cả, cái mới mà Quang Hùng tìm thấy có thể chỉ đơn giản là một phiên bản rộng hơn của chính anh.

Góc đính chính: Trong số báo Hoa Học Trò 1491 ra ngày 17/10/2026, do sơ suất trong khâu biên tập, bộ phận sản xuất nội dung đã ghi nhầm thời điểm Anh Trai Quang Hùng MasterD tham gia chương trình Anh Trai "Say Hi". Nhà Hoa chân thành xin lỗi bạn đọc và nghệ sĩ Quang Hùng MasterD vì sai sót này. Trong những bài viết tới, bộ phận nội dung sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn để không xảy ra tình trạng tương tự. Trân trọng.