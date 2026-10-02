Quang Hùng MasterD là quán quân Tinh hà 'say hi'

Tối 2/10, chung kết Tinh hà “say hi” chính thức diễn ra. Vòng chung kết có 4 tiết mục nhóm và 16 tiết mục solo đã được trình chiếu trong 2 đêm thi trước đó. Trước thềm chung kết, Quang Hùng MasterD được dự đoán là quán quân. Trong khi đó, CONGB hoặc Dương Domic có thể là á quân. Kết quả Best5 do người hâm mộ bình chọn.

Không ngoài dự đoán, giọng ca sinh năm 1997 chính thức trở thành quán quân của chương trình năm nay. Ngoài anh, CONGB, Dương Domic, buitruonglinh và Captain Boy lọt top 5.

Kết quả dễ đoán

Khi công bố top 3, Trấn Thành nói rằng đây là một kết quả dễ đoán. Sau đó, anh lần lượt công bố Dương Domic, Quang Hùng MasterD và CONGB. Đúng như MC chia sẻ, kết quả này sớm được dự đoán từ trước khi chung kết diễn ra. Bởi ngay từ đầu cuộc thi, họ đã có những thành tích rất nổi trội.

Quán quân Quang Hùng MasterD đạt hơn 4,1 triệu bình chọn, á quân là Dương Domic với 3,5 triệu phiếu bầu.

Trước thềm chung kết, Quang Hùng MasterD là một trong những ứng viên được chú ý cho vị trí quán quân nhờ thành tích nổi bật xuyên suốt chương trình.

Xét tổng lượt xem các tiết mục solo và trình diễn nhóm sau Live Stage 5, Quang Hùng MasterD tiếp tục dẫn đầu trong số 24 anh trai với khoảng 42,5 triệu lượt xem tình tới chiều 1/10. Những tiết mục có sự góp mặt của nam ca sĩ sinh năm 1997 thường thu hút lượng khán giả lớn.

Quang Hùng MasterD là quán quân của Tinh hà "say hi". Ảnh: NSX.

Trong những lần đảm nhận vị trí đội trưởng, Quang Hùng có hai lần đưa đội lên vị trí cao nhất. Tại Live Stage 3, khi giữ vai trò liên quân trưởng, nam ca sĩ góp phần giúp đội giành ưu thế trước đối thủ Dương Domic ở cả phần âm nhạc lẫn vũ đạo. Trên bảng xếp hạng cá nhân, anh cũng hai lần đứng đầu ở vòng 3 và vòng 4.

Sức hút của Quang Hùng còn được thể hiện qua thống kê của Socialite. Kể từ khi Tinh hà “say hi” lên sóng, CONGB và Quang Hùng MasterD liên tục thay nhau dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 anh trai được chú ý nhất tuần. Bảng thống kê được xây dựng dựa trên lượt đề cập của khán giả.

Cả hai hiếm khi rời khỏi top 3. CONGB có ít nhất 5 lần đứng đầu, trong khi Quang Hùng MasterD có 8 lần dẫn đầu bảng xếp hạng.

Về phía Dương Domic, anh có 4 lần làm đội trưởng trong chương trình và 2 lần đưa đội giành chiến thắng. Nam ca sĩ và CONGB so kè căng thẳng ở các yếu tố khác nhau, chẳng hạn độ thảo luận, lượt xem hay số lần làm đội trưởng, thứ hạng các Live Stage... CONGB nhỉnh hơn về độ thảo luận, theo thống kê của Socialite và tổng lượt xem. Anh cũng giành chiến thắng ở bảng bình chọn Anh trai bứt phá.

Tuy nhiên, theo kết quả Live Stage 4, Dương Domic có thứ hạng cá nhân cao hơn. Ngoài ra, phần bình chọn cho vòng chung kết chiếm tỷ trọng cao hơn trong kết quả cuối cùng nên dường như fan Dương Domic đã giành lợi thế ở phần này để đưa nam ca sĩ vượt qua đối thủ và giành ngôi vị á quân.

Ngoài vị trí á quân, Dương Domic còn thắng nhiều giải phụ, như Đội trưởng được yêu thích nhất hay Ánh sáng tinh hà. Ảnh: NSX.

Sự xuất hiện của buitruonglinh trong Best5 cũng gây bất ngờ. Theo thông tin được đăng trên fanpage chính thức của chương trình vào chiều 1/10, Quang Hùng MasterD, CONGB, Dương Domic, Sơn.K và Captain Boy nằm trong top 5 anh trai được bình chọn nhiều nhất cho vòng chung kết tại thời điểm cập nhật.

Tuy nhiên, tới đêm chung kết, buitruonglinh đã bứt phá và lọt top 5, khiến Sơn.K rơi khỏi vị trí này. Có nghĩa, trong một ngày cuối cùng, fan buitruonglinh đã dồn lực để bình chọn và giúp nam ca sĩ có được một vị trí trong Best5.

Theo thể lệ chương trình, kết quả Best5 được tính dựa trên bình chọn trực tuyến dành cho vòng chung kết trong giai đoạn 13/9-2/10, kết hợp với kết quả của hai bảng xếp hạng trước đó gồm Anh trai yêu thích - Vòng loại và Anh trai bứt phá. Trong đó, lượt bình chọn trực tuyến dành cho chung kết có tỷ trọng cao hơn.

5 vị trí còn lại trong top 10 anh trai thuộc về Hurrykng, Sơn.K, Wren Evans, Jsol và Cody Nam Võ.

Loạt anh trai được vinh danh ở giải phụ

Bên cạnh hạng mục được mong chờ nhất là Best5 tức 5 anh trai có thứ hạng cao nhất, BTC còn trao một số hạng mục phụ. Trong đó 3 hạng mục Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất (thuộc về team Xoay vòng), Anh trai trình diễn ấn tượng nhất (Cody Nam Võ), Anh trai thay đổi ấn tượng nhất (Pháp Kiều) hoàn toàn do người hâm mộ bình chọn.

Cody Nam Võ và Pháp Kiều thắng giải thưởng phụ, trị giá 50 triệu đồng. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, một số hạng mục khác như Anh trai sáng tạo nổi bật thuộc về Jsol, Anh trai đại diện thế hệ trẻ được trao cho Captain Boy… Nhóm hoặc anh trai chiến thắng các giải thưởng kể trên nhận được 50 triệu đồng.

Không nằm ngoài dự đoán, Secret do Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Cody Nam Võ và CONGB trình diễn với hơn 19 triệu lượt xem và 2,7 tỷ lượt nghe trên tất cả nền tảng - cao nhất chương trình - đạt giải thưởng The Hit Icon.

Trong khi đó, Dương Domic trở thành Đội trưởng được yêu thích nhất nhờ lượt bình chọn từ các anh trai khác trong chương trình. Anh cũng thắng thêm hạng mục Ánh sáng tinh hà. Hurrykng là người thắng giải Anh trai gắn kết anh em nhờ tính cách hòa đồng, hoạt ngôn và hài hước.

Wren Evans được gọi tên ở hạng mục Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất. Ảnh: NSX.

Giải thưởng Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất thuộc về Wren Evans. Kết quả này không gây bất ngờ bởi trong suốt chương trình, ca sĩ này luôn được các đồng nghiệp, đặc biệt đội trưởng săn đón về đội nhờ tài năng ấn tượng trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc. Các tiết mục anh, đặc biệt màn solo YEU ở chung kết được đánh giá cao về sự khác biệt trong tư duy, phong cách...

Bên cạnh đó, chương trình còn trao một số giải thưởng phụ khác nhằm vinh danh sự nỗ lực, cống hiến của các nghệ sĩ, nhà sản xuất trong chương trình.

Trong nhiều tháng qua, Tinh hà "say hi" là chương trình âm nhạc được đông đảo yêu thích. Chương trình tạo nên nhiều ca khúc có thành tích tốt với độ lan tỏa cao như Secret, RMT, Thế giới của anh... Tinh hà "say hi" có sự tham gia của 24 anh trai. Họ trải qua các thử thách sáng tác, trình diễn... và còn 16 người lọt vào vòng chung kết.