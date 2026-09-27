Quang Hùng MasterD đưa bữa cơm nhà lên sân khấu, WEAN rap giọng Quảng Ngãi

Ở tập 13 của Tinh hà say hi, Chung kết 2 tiếp tục diễn ra với 8 tiết mục solo và 2 tiết mục nhóm còn lại.

Mở màn Chung kết 2 là đội CoolKid, DANG HONG HAI, Pháp Kiều, Wren Evans với Bức tranh tháng sáu. Ca khúc mang tinh thần tươi sáng, trẻ trung. Pháp Kiều thừa nhận dân gian đương đại không phải sở trường của cả 4 thành viên song cả nhóm vẫn cố gắng thích nghi. Nhóm lồng ghép vũ đạo vui nhộn vào tiết mục khiến Trấn Thành thích thú mô phỏng một động tác, gọi đây là màn “xay bột gói bánh”.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian Tú Uyên - Giáng Kiều, ca khúc xây dựng hình tượng cô gái bước ra từ bức tranh và trở thành người bạn đời của chàng thi sĩ Tú Uyên.

Tiết mục 'Bức tranh tháng sáu'.

Đội Quang Hùng MasterD, Xuân Định KY, WEAN và Sơn.K xuất hiện như những cậu học sinh trong chiếc sơ mi trắng, kể hành trình của những đứa trẻ từng rời quê hương để theo đuổi ước mơ qua tiết mục Trễ giờ cơm.

Câu chuyện của bài hát liên kết với 4 thành viên khi các giọng ca đều có nhiều năm sống xa gia đình. Xuân Định KY cho biết, các thành viên tâm sự với nhau về những câu chuyện cá nhân và chỉ khoảng 2 giờ sau đã hình thành nên hướng đi cho bài hát. Quang Hùng MasterD thừa nhận bài hát không chỉ dành tặng khán giả mà còn là món quà cho chính 4 thành viên. Mỗi người đều có hành trình riêng và những bữa cơm gia đình trở thành điều không dễ có được mỗi ngày.

Nhóm đưa diễn viên Văn Trung, Ngân Quỳnh lên sân khấu. Xuân Định đảm nhận phần điệp khúc. WEAN rap bằng giọng địa phương trong vai nhân viên văn phòng.

Tiết mục 'Trễ giờ cơm'.

Đến với tiết mục solo, Sơn.K mở màn với Cây cầu tình ái, mời "em xinh" YEOLAN lên sân khấu. Tiết mục đơn giản là lần hẹn hò của cặp đôi trên cây cầu tre với tiếng guitar mộc mạc.

YEOLAN thừa nhận hiếm thấy một nghệ sĩ thế hệ Z mang phong thái âm nhạc, ngoại hình "gia trưởng, lãng mạn, thẹn thùng” như Sơn.K. Trấn Thành cho biết phong cách “nhạc sến” của tiết mục là một trong những nét đặc trưng thú vị của âm nhạc Việt.

Trước tiết mục ai cũng muốn làm pháo hoa, DANG HONG HAI được Trấn Thành góp ý. Anh mong nam ca sĩ có thể trở thành một người biết vui cười, đùa giỡn, kết bạn và gặp gỡ người hâm mộ nhiều hơn.

Tiết mục có sự xuất hiện của khách mời "anh trai" Bùi Duy Ngọc, với phần piano mở màn. Hình ảnh pháo hoa không chỉ nằm ở thiết kế sân khấu, mà còn ẩn ý cho khát vọng được tỏa sáng theo cách riêng của DANG HONG HAI.

Sau tiết mục, nam ca sĩ xúc động thừa nhận nhận không muốn bản thân lúc nào cũng quá nghiêm trọng, song đã quen với cách sống này, cần thêm thời gian để thay đổi. Trấn Thành hài hước khuyên anh hãy gặp Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương để luyện cách có được “mỏ hỗn".

Pháp Kiều khuấy động sân khấu với BỚT XINH YÊU, mang màu sắc Y2K, cài cắm dance break xuyên suốt. Rapper cho biết luôn muốn ra mắt ca khúc chỉ cần nghe giai điệu cũng khiến khán giả cảm thấy yêu đời, ngay cả khi chưa hiểu hết ca từ.

WEAN mang tới tiết mục Không tin vào anh thì anh đây tin vào ai như lời tự sự cho chính mình. Tiết mục tập trung vào các câu hát và cảm xúc, thay vì nhiều vũ đạo.

Sơn.K, DANG HONG HAI, Pháp Kiều, WEAN.

Trước tiết mục 1 kẻ đáng thương 1 người đáng trách, CoolKid thừa nhận luôn nghĩ bản thân rất ngầu, lập tức bị Trấn Thành dí dỏm phủ nhận. Rapper ví Tinh hà say hi như một “khóa tu mùa hè”, nơi anh cân bằng cảm xúc sau những thay đổi của công việc.

Khách mời "em xinh" Ánh Sáng AZA xuất hiện, vào vai những người từng yêu nhau cùng CoolKid. Trấn Thành tiết lộ đây là bài hát anh thích nhất trong những tiết mục vừa xem.

Wren Evans cho biết giai điệu của tiết mục Yêu thuộc dòng nhạc mình chưa từng thực hiện trước đây. Ca khúc được phát triển từ một bản nháp đã được anh ấp ủ 2 năm, với nhiều phần chơi chữ trong lời bài hát. Nam ca sĩ lần đầu đưa một đoạn rap vào phần thi của mình tại chương trình.

Trấn Thành khen ngợi Wren Evans là nghệ sĩ khác biệt so với số đông, có tư duy âm nhạc tiệm cận quốc tế.

Xuân Định KY đem những câu hát tán tỉnh, hình ảnh “động bàn tơ” lên sân khấu Ừ thì anh đã lớn, cho thấy phong cách quyến rũ khác biệt so với hình ảnh thư sinh thường thấy. Nam ca sĩ có phân đoạn nhảy đôi với dancer, trước khi gây ấn tượng với phần dance break kết màn.

Xuân Định từng nghĩ đến việc xuất khẩu lao động. Nam ca sĩ từng hát ở quán cà phê với mức cát-sê khoảng chỉ hơn 300 nghìn đồng nhưng phải hát 15 đến 16 bài. Quang Hùng MasterD là một trong những người tạo động lực cho anh.

Sân khấu solo cuối cùng thuộc về Quang Hùng MasterD với CASTING. Tiết mục được đầu tư xây dựng như một phim trường với nhiều tiểu cảnh khác nhau, lồng ghép diễn xuất, vũ đạo và phần rap tiếng Thái. Pháo Northside xuất hiện trong vai nữ đạo diễn.

Dù muốn chứng minh bản thân không một màu, anh cho biết không cố gắng trở thành một phiên bản khác, mà tiếp tục khai thác màu sắc đã làm nên độ nhận diện của mình với quy mô lớn hơn.

CoolKid, Wren Evans, Xuân Định, Quang Hùng.

Ảnh, video: BTC