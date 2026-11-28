Không khí trước thềm concert Vũ Trụ “Say Hi” tại Las Vegas đang nóng lên khi dàn nghệ sĩ lần lượt chia sẻ những hình ảnh trong quá trình chuẩn bị cho sân khấu đặc biệt diễn ra ngày 28/11 (giờ địa phương).

Sau hành trình di chuyển từ Việt Nam sang Mỹ, 21 anh trai, em xinh đã có mặt tại Las Vegas, nhanh chóng bắt nhịp với lịch trình làm việc. Những ngày trước giờ diễn là khoảng thời gian dành cho các công đoạn quan trọng, từ làm quen sân khấu, kiểm tra âm thanh, ánh sáng đến rà soát vị trí và đội hình biểu diễn.

Loạt hình ảnh hậu trường được các nghệ sĩ cập nhật trên mạng xã hội phần nào hé lộ không khí làm việc khẩn trương. Trong đó, Lamoon và Juky San là "Em xinh" nhận được sự chú ý khi cùng xuất hiện trong đội hình 21 nghệ sĩ Vũ Trụ "Say Hi" sang Mỹ lần này.

Loạt ảnh hậu trường của hai nữ ca sĩ nhanh chóng được fan chia sẻ.

Quang Hùng MasterD nổi bật với tạo hình cây hồng, từ áo len, mũ len đến phụ kiện, kết hợp kính đen và chiếc quần jeans rộng được trang trí bằng nhiều họa tiết cá tính.

Wren Evans hứa hẹn mang đến nhiều màn trình diễn hấp dẫn cùng các nghệ sĩ trong hệ sinh thái "Say Hi".

Bên cạnh hình ảnh tổng duyệt, các poster mang tính "nhá hàng" cũng đang trở thành chủ đề bàn luận trong cộng đồng người hâm mộ. Từ những chi tiết hình ảnh được hé lộ, khán giả bắt đầu suy đoán về danh sách ca khúc sẽ xuất hiện trong concert.

Một số cái tên được nhắc đến nhiều gồm Mộng duyên, Thêu hoa dệt gấm, Vượt ngưỡng tình yêu... Tuy nhiên, đây hiện vẫn là những dự đoán của người hâm mộ, chưa phải danh sách tiết mục chính thức. Chính những gợi mở này càng khiến sự tò mò trước giờ G tăng lên, khi khán giả chờ đợi những màn kết hợp và cách dàn dựng mới trên sân khấu Las Vegas.

Concert Vũ Trụ “Say Hi” diễn ra tại PH Live vào ngày 28/11 theo giờ địa phương. Chương trình quy tụ 21 nghệ sĩ đến từ các mùa và phiên bản khác nhau của hệ sinh thái “Say Hi”, gồm Anh Trai “Say Hi” 2024, Anh Trai “Say Hi” 2025, Tinh Hà “Say Hi” và Em Xinh “Say Hi”. Trấn Thành đồng hành với vai trò MC.

﻿

Đội hình biểu diễn có những cái tên hot như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Negav, HURRYKNG, Captain Boy, Ali Hoàng Dương, WEAN, JSOL, Lamoon, Juky San, buitruonglinh, HYO, Cody Nam Võ, Wren Evans, CONGB, Pháp Kiều, Sơn.K, Song Luân và CoolKid.

Concert được tổ chức đúng dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Weekend), thời điểm cộng đồng người Việt tại Mỹ có nhiều cơ hội hội ngộ, gặp gỡ gia đình và bạn bè. Đây cũng là một trong những dịp để âm nhạc Việt trở thành điểm kết nối những khán giả sống xa quê.

Ảnh: NSX.