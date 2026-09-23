Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải vắng mặt vì lý do thể lực

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể đồng hành cùng Đội tuyển Việt Nam tham dự chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Do nền tảng thể lực chưa bảo đảm sau quá trình điều trị và hồi phục chấn thương cổ chân trái, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đã chủ động xin phép không tập trung đợt này nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương.

Quang Hải chủ động xin phép không tập trung đợt này nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương.

Trước đó, vào ngày 22/9, từng xuất hiện một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng Quang Hải đã chính thức từ giã ĐTQG. Tuy nhiên, đại diện VFF và CLB Công an Hà Nội đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định tiền vệ sinh năm 1997 chỉ vắng mặt tạm thời trong các đợt tập trung tháng 9 và tháng 10 chứ không có chuyện từ giã màu áo tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại.

Theo tìm hiểu, Quang Hải từng có ý định dừng lại sự nghiệp thi đấu quốc tế và đã bày tỏ nguyện vọng này với HLV trưởng Kim Sang-sik. Sau khi lắng nghe, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa ra những lời khuyên chân tình và tiếp tục thuyết phục cậu học trò cưng tiếp tục cống hiến cho màu áo tuyển trong thời gian tới.

"Sao mai" Võ Hoàng Minh Khoa được triệu tập bổ sung

Nhằm nhanh chóng kiện toàn lực lượng và củng cố sức mạnh khu vực trung tuyến, HLV Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ trẻ Võ Hoàng Minh Khoa từ CLB Becamex TP.HCM.

Võ Hoàng Minh Khoa (số 9).

Minh Khoa là gương mặt không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi từng gặt hái nhiều dấu ấn đáng kể như: vô địch U23 Đông Nam Á 2023, tham dự VCK U23 châu Á 2024 và từng được tín nhiệm đá chính trong chiến thắng thuyết phục 5-0 của ĐTQG trước Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027. Sự góp mặt của cầu thủ này kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới và nguồn năng lượng dồi dào cho tuyến giữa của tuyển Việt Nam trong chặng đường sắp tới.