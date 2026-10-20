Quang Hải trước cơ hội tái hiện dấu ấn tại VCK Asian Cup 2027

Bên cạnh Quang Hải, danh sách những cầu thủ được AFC giới thiệu còn có Son Heung-min (Hàn Quốc), Aymen Hussein (Iraq), Rustam Yatimov (Tajikistan), Ilhan Fandi (Singapore) và Fabio Lima (UAE). Việc góp mặt trong nhóm cầu thủ đáng chú ý cho thấy tiền vệ sinh năm 1997 vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm thi đấu ở cấp độ đội tuyển.

Dấu ấn từ Thường Châu đến Asian Cup 2019

Quang Hải từng tạo tiếng vang tại VCK U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc, nơi U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết.

Quang Hải tại VCK Asian Cup 2019

Tiền vệ mang áo số 19 ghi năm bàn thắng, trong đó nổi bật là cú sút phạt đẹp mắt vào lưới U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng. Màn trình diễn ấy góp phần đưa bóng đá trẻ Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của khu vực và châu lục.

Tiếp đó, Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tại VCK Asian Cup 2019, anh tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng 2-0 trước Yemen ở vòng bảng.

Quang Hải cũng đóng góp quan trọng trong hành trình vượt qua Jordan ở vòng 1/8, giúp Việt Nam tiến vào tứ kết và được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu của giải.

Những dấu mốc này tạo nên nền tảng để Quang Hải được kỳ vọng tiếp tục đóng góp cho đội tuyển ở kỳ Asian Cup tiếp theo.

Kinh nghiệm và kỳ vọng ở chặng đường mới

Sau thời gian thi đấu tại Pháp trong màu áo Pau FC, Quang Hải trở về Việt Nam và gia nhập CLB Công an Hà Nội năm 2023.

Tiền vệ sinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại VCK Asian Cup 2027

Dù từng gặp khó khăn vì chấn thương và thời lượng thi đấu hạn chế, tiền vệ này vẫn nỗ lực tìm lại phong độ. Theo đánh giá của AFC, anh đang từng bước khẳng định vai trò trong đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Ở tuổi 29 khi VCK Asian Cup 2027 diễn ra, Quang Hải có thể mang đến cho đội tuyển kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng sáng tạo và những tình huống tạo đột biến ở tuyến giữa. Tuy nhiên, để biến kỳ vọng thành đóng góp thực tế, anh cần duy trì thể trạng và phong độ ổn định trong giai đoạn chuẩn bị.

Sự vinh danh của AFC là dấu mốc đáng chú ý, nhưng VCK Asian Cup 2027 mới là nơi Quang Hải có cơ hội tiếp tục chứng minh giá trị, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục những mục tiêu mới.