Quang Hải quyết 'đòi nợ' ở Shopee Cup 2024/25

Quang Hải quyết tâm thi đấu thật tốt tại Shopee Cup 2026/27.

Thất bại trước Buriram United ở trận chung kết Shopee Cup 2024/25 vẫn là ký ức khó quên với Nguyễn Quang Hải và các đồng đội tại CLB Công an Hà Nội. Bước vào mùa giải 2026/27, tiền vệ sinh năm 1997 cùng đội bóng thủ đô đặt quyết tâm chinh phục danh hiệu khu vực còn dang dở.

Công an Hà Nội đã có màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/27 khi đánh bại Lion City Sailors với tỷ số 1-0 ngay trên sân Jalan Besar. Chiến thắng này không chỉ giúp đại diện Việt Nam giành trọn 3 điểm mà còn tạo đà tâm lý tích cực cho hành trình chinh phục ngôi vương.

Chia sẻ với Ban tổ chức Shopee Cup, Quang Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của kết quả trong trận ra quân, đồng thời khẳng định tham vọng lớn của toàn đội ở mùa giải năm nay.

“Để có một mùa giải hoàn hảo, chúng tôi luôn cần một khởi đầu hoàn hảo ở trận đấu đầu tiên. Năm nay, toàn đội đặt ra nhiều mục tiêu lớn”, tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ.

Đánh giá về cục diện bảng B, Quang Hải cho rằng Công an Hà Nội phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ những đối thủ hàng đầu Đông Nam Á. Tiền vệ tuyển Việt Nam khẳng định toàn đội cần duy trì tinh thần chiến đấu và nỗ lực hướng tới kết quả tốt nhất trong từng trận đấu.

“Các đội bóng ở bảng B đều rất mạnh. Họ là những đại diện hàng đầu của mỗi quốc gia. Về phía chúng tôi, Công an Hà Nội cũng là đội bóng mạnh nhất, vì vậy toàn đội phải chiến đấu để giành kết quả tốt nhất khi đối đầu với họ”, Quang Hải chia sẻ.

Tại Shopee Cup 2026/27, Công an Hà Nội nằm ở bảng B cùng Johor Darul Ta'zim (JDT), Persib Bandung, PKR Svay Rieng, Shan United và Port FC.

Với sự góp mặt của nhiều đội bóng giàu tham vọng, cuộc đua giành quyền vào bán kết được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng, đòi hỏi đại diện Việt Nam phải duy trì phong độ ổn định xuyên suốt vòng bảng.

Tiếc nuối từ trận chung kết lịch sử

Động lực lớn của Quang Hải và các đồng đội đến từ ký ức tại Shopee Cup 2024/25. Khi đó, Công an Hà Nội đã tiến sát chức vô địch sau màn đối đầu kịch tính với Buriram United ở chung kết. Hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 5-5 sau hai lượt trận, trước khi đại diện Việt Nam thất bại trên chấm luân lưu.

Ở mùa giải tiếp theo, Công an Hà Nội tiếp tục không đạt được mục tiêu khi phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Những kết quả chưa như kỳ vọng càng khiến đội bóng thủ đô quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn tại đấu trường khu vực.

Nhắc lại thất bại trước Buriram United, Quang Hải thừa nhận đây là một trong những ký ức đáng nhớ nhất đối với tập thể Công an Hà Nội. Tuy nhiên, thay vì để nỗi tiếc nuối trở thành áp lực, đội bóng xem đó là động lực để hướng tới những mục tiêu cao hơn.

“Rõ ràng đó là một trong những khoảnh khắc khó quên nhất đối với tất cả chúng tôi. Nhưng chính điều đó càng tiếp thêm ngọn lửa cho tham vọng của đội bóng tại giải đấu năm nay”, Quang Hải chia sẻ.

Chờ thử thách lớn mang tên Johor Darul Ta'zim

Theo lịch thi đấu, Công an Hà Nội sẽ trở về sân nhà tiếp đón Johor Darul Ta'zim vào ngày 19/11, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B Shopee Cup 2026/27. Đội bóng Malaysia từng góp mặt ở bán kết mùa giải trước, qua đó cho thấy đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trước mắt, Công an Hà Nội cần tận dụng lợi thế sân nhà và duy trì đà hưng phấn sau chiến thắng trước Lion City Sailors. Một kết quả tích cực trước JDT sẽ giúp thầy trò HLV Mano Polking củng cố vị thế trong bảng đấu, đồng thời tạo bước tiến quan trọng trên hành trình hướng tới chức vô địch.

Sau cuộc đối đầu với đại diện Malaysia, Công an Hà Nội sẽ tiếp tục đối mặt với thử thách tại đấu trường châu lục khi làm khách trên sân Shanghai Port ở AFC Champions League Elite (ACL Elite).

Với Quang Hải, Shopee Cup mùa giải năm nay không chỉ là cơ hội để khẳng định vị thế của Công an Hà Nội tại Đông Nam Á mà còn là dịp để đội bóng viết tiếp hành trình chinh phục danh hiệu, biến nỗi tiếc nuối trong quá khứ thành động lực cho mục tiêu lên ngôi vô địch.