Quang Hải lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương

Võ Hoàng Minh Khoa (trái) được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để thay Quang Hải. Ảnh: VFF

Ngày 22-9, thông tin Nguyễn Quang Hải rút khỏi đội tuyển Việt Nam ngay trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 gây chú ý. Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và CLB Công an Hà Nội, tiền vệ sinh năm 1997 không thể góp mặt tại giải đấu do chấn thương cổ chân trái chưa hồi phục hoàn toàn.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Quang Hải bày tỏ nguyện vọng chia tay đội tuyển Việt Nam ở tuổi 29 và huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tìm cách thuyết phục tiền vệ này thay đổi quyết định. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được các bên liên quan xác nhận chính thức.

CLB Công an Hà Nội sau đó cho biết Quang Hải đang trong quá trình điều trị và phục hồi chấn thương vùng cổ chân. Kết quả kiểm tra cho thấy tiền vệ này chưa có nền tảng thể lực tốt nhất và việc tiếp tục thi đấu có thể làm tăng nguy cơ tái phát chấn thương. Vì vậy, Quang Hải chủ động xin phép không tham gia đợt tập trung đội tuyển lần này để tập trung điều trị.

Quang Hải lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương cổ chân. Ảnh: VFF

Điều đó đồng nghĩa đội trưởng của CLB Công an Hà Nội sẽ bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam bước vào với tư cách nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Ở tuổi 29, Quang Hải vẫn là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2017, tiền vệ này đã có 88 lần ra sân và từng giữ vai trò quan trọng trong nhiều chiến dịch lớn. Anh cũng là thành viên của đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Quang Hải sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng kể ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, trong đó có các chức vô địch V-League, Cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia cùng ba lần đăng quang đấu trường Đông Nam Á. Năm 2018, anh giành Quả bóng vàng Việt Nam và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup.

Vì vậy, việc Quang Hải vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 là sự thiếu hụt đáng kể đối với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt ở tuyến giữa, nơi anh có kinh nghiệm, khả năng sáng tạo và kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu quan trọng.

Võ Hoàng Minh Khoa trong màu áo đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: VFF

Ngay sau khi Quang Hải rút lui, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa nhằm tăng cường lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ thuộc CLB Becamex thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án cho tuyến giữa trong bối cảnh đội tuyển mất một nhân tố giàu kinh nghiệm.

Võ Hoàng Minh Khoa sinh năm 2001, từng cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á năm 2023 và góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tiền vệ này cũng đã được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trước Minh Khoa, đội tuyển Việt Nam cũng đã có một sự thay đổi nhân sự khi Ngô Đăng Khoa được gọi bổ sung thay trung vệ Nguyễn Thành Chung, người không kịp bình phục chấn thương.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 23-9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển sẽ gặp Philippines ở trận ra quân ngày 26-9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, trước khi lần lượt đối đầu Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10.

Việc Quang Hải vắng mặt chắc chắn ảnh hưởng đến phương án nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thông tin chính thức mới chỉ xác nhận tiền vệ 29 tuổi rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 để điều trị chấn thương. Hiện chưa có xác nhận chính thức về việc Quang Hải chia tay đội tuyển Việt Nam.

Danh sách cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF