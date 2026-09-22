Quang Hải lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik gọi Hoàng Minh Khoa tham dự
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do chấn thương cổ chân trái. HLV trưởng Kim Sang Sik đã triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa để bổ sung lực lượng cho tuyến giữa.
Theo thông tin từ ban huấn luyện, chấn thương cổ chân không kịp hồi phục khiến Quang Hải lỡ toàn bộ chiến dịch diễn ra tại Indonesia và Hồng Kông. Đây là cú sốc lớn đối với đội tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu, bởi tiền vệ sinh năm 1997 luôn giữ vai trò hạt nhân trong lối chơi.
Hoàng Minh Khoa cũng đã có kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 2001 đã có lần đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam khi được HLV Kim Sang Sik bố trí đá chính trong chiến thắng 5-0 trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.
Việc triệu tập Minh Khoa giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm phương án nhân sự ở khu vực giữa sân trong bối cảnh Quang Hải không thể góp mặt. Tiền vệ của Becamex TP.HCM được kỳ vọng sẽ cạnh tranh vị trí và sẵn sàng thi đấu khi đội tuyển cần điều chỉnh nhân sự.
Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng đấu cùng Philippines, Thái Lan và Pakistan. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ gặp Philippines trong trận ra quân ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung. Ba ngày sau, đội tuyển chạm trán Thái Lan trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Pakistan vào ngày 2/10.
Việc Quang Hải vắng mặt là tổn thất đáng chú ý đối với đội tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu. Dù vậy, sự xuất hiện của Hoàng Minh Khoa mang đến thêm một lựa chọn cho HLV Kim Sang Sik trong bài toán nhân sự tuyến giữa, đặc biệt khi lịch thi đấu vòng bảng diễn ra liên tục trong thời gian ngắn.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/quang-hai-lo-hen-fifa-asean-cup-2026-hlv-kim-sang-sik-goi-hoang-minh-khoa-tham-du-51925.html