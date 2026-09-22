Quang Hải lỡ FIFA ASEAN Cup 2026

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 22/9, Nguyễn Quang Hải sẽ vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 do gặp chấn thương cổ chân trái. Tiền vệ sinh năm 1997 là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam và vừa cùng các đồng đội hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026.

Quang Hải là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa. Cầu thủ sinh năm 2001 từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar.

Minh Khoa lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Lào 5-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Ở trận đấu này, tiền vệ sinh năm 2001 được HLV Kim Sang Sik xếp đá chính và thể hiện vai trò ở tuyến giữa. Việc được triệu tập lần này giúp Minh Khoa có thêm cơ hội đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong một giải đấu cấp khu vực.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik đá trận ra quân gặp Philippines ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Sau đó, đội tuyển lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.