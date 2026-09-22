Quang Hải không thể cùng đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Quang Hải là một trong những cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua. Tiền vệ sinh năm 1997 vừa góp công trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Quang Hải (giữa) lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương cổ chân

Vì vậy, việc Quang Hải vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 là tổn thất đáng kể về mặt nhân sự, đặc biệt khi đội tuyển không có nhiều thời gian chuẩn bị.

Để khỏa lấp khoảng trống, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ sinh năm 2001 từng cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và góp mặt tại VCK U23 châu Á 2024 ở Qatar.

Minh Khoa cũng đã có lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia khi đá chính trong chiến thắng 5-0 trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sự bổ sung này giúp Ban huấn luyện có thêm phương án ở khu vực giữa sân, đồng thời tạo cơ hội để Minh Khoa tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong môi trường đội tuyển.

Trước Quang Hải, trung vệ Nguyễn Thành Chung cũng đã phải rút lui vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cũ. HLV Kim Sang-sik sau đó triệu tập Ngô Đăng Khoa bổ sung vào đội hình.

Những xáo trộn liên tiếp khiến bài toán nhân sự trở nên đáng chú ý khi đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, với chiều sâu lực lượng hiện có, Ban huấn luyện sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh để đảm bảo sự ổn định trong cách vận hành.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia sáng 23.9. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Philippines ngày 26.9 tại sân Si Jalak Harupat (Bandung), tiếp đó lần lượt chạm trán Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10.