Quang Hải, Hoàng Đức vắng mặt trong danh sách tuyển Việt Nam tháng 11

Chiều 3/11, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trong dịp FIFA Days tháng 11.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giải giao hữu khởi tranh ngày 11/11 là dịp để HLV Kim Sang Sik cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời đánh giá những nhân tố mới nhằm tăng chiều sâu đội hình, hướng tới các mục tiêu trọng điểm.

Danh sách lần này vì thế vắng một số gương mặt quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh và Lê Phạm Thành Long.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 11/2026. Ảnh: VFF

Ở đợt tập trung tháng 11 này, đội tuyển quốc gia có sự xuất hiện của hai tân binh gồm Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức.

Trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo câu lạc bộ Thể Công Viettel, lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Tiền đạo Olaha Mạnh Đức, sinh năm 1997, là cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria. Olaha Mạnh Đức có nhiều năm chơi bóng tại Việt Nam và hiện khoác áo câu lạc bộ Công an TP HCM.

HLV Kim Sang Sik cũng quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, tiêu biểu như hậu vệ Nguyễn Nhật Minh (sinh năm 2003), Phạm Lý Đức (2003), tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường (2004) hay tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (2003).

Tiền đạo Olaha Mạnh Đức (phải). Ảnh: Câu Lạc Bộ Bóng Đá Công An TP. Hồ Chí Minh

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam và hai đội khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz.

Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Casper Cup 2026 là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện, nhằm hoàn thiện lực lượng và nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển. Giải đấu cũng tạo điều kiện để người hâm mộ trực tiếp theo dõi và cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang Sik trong các trận đấu quốc tế trên sân nhà.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11.

Danh sách cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự Giải bóng đá giao hữu Casper Cup 2026: Thủ môn: Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai), Lê Giang Patrik (Công An TP HCM), Nguyễn Văn Việt (Thể Công - Viettel). Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Thể Công - Viettel), Lương Chí Khải (Thể Công - Viettel), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Nguyễn Nhật Minh (Công An TP HCM), Trương Tiến Anh (Ninh Bình), Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định), Phạm Lý Đức (Công An Nhân Dân). Tiền vệ: Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Thái Quốc Cường (Công An TP HCM), Trần Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định), Phạm Minh Phúc (Công An Nhân Dân), Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex TP HCM), Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An). Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Olaha Mạnh Đức (Công An TP HCM), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Thanh Nhàn (Công An Nhân Dân), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP HCM), Nguyễn Đình Bắc (Công An Hà Nội).

Tùng Dương