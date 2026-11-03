Quang Hải, Hoàng Đức vắng mặt đợt tập trung đội tuyển Việt Nam

Với việc vòng chung kết Asian Cup 2027 lùi lịch thi đấu, đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang-sik cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời đánh giá và trao cơ hội cho những nhân tố mới.

Các tuyển thủ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026. Ảnh: VFF

Với tinh thần đó, danh sách tập trung đợt này của đội tuyển Việt Nam không có sự góp mặt của một số gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long… Danh sách có sự góp mặt của thủ môn Patrik Lê Giang, sự trở lại của trung vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ, cùng những nhân tố giàu năng lượng như Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Một trong những điểm nhấn của đợt tập trung là sự xuất hiện của hai tân binh đáng chú ý. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo câu lạc bộ Thể Công - Viettel, lần đầu góp mặt trong danh sách đội tuyển. Trên hàng công, tiền đạo Olaha Mạnh Đức của câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh cũng là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Từng có nhiều mùa giải thi đấu tại V-League, cầu thủ nhập tịch này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án chất lượng cho hàng tấn công của đội tuyển.

Bên cạnh các tân binh, đợt tập trung lần này cũng mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai) tiếp tục được trao cơ hội. Hàng phòng ngự có sự góp mặt của Nguyễn Nhật Minh (Công an TP Hồ Chí Minh), Phạm Lý Đức (Công an nhân dân). Tuyến giữa ghi nhận những cái tên như Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP Hồ Chí Minh), Phạm Minh Phúc (Công an nhân dân), Trần Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định) và Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An).

Trên hàng công, đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình) và Nguyễn Thanh Nhàn (Công an nhân dân), đáng chú ý là sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC) sau thời gian khá dài vắng mặt.