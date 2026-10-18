Quang Hải được AFC vinh danh trước Asian Cup 2027

Ngày 17/10, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết giới thiệu tiền vệ Nguyễn Quang Hải trong chuyên mục những cầu thủ đáng xem tại Asian Cup 2027.

Trong bài viết, AFC đánh giá cao tài năng và những đóng góp của Quang Hải đối với bóng đá Việt Nam, đồng thời nhắc lại những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1997.

Quang Hải ghi dấu ấn đậm nét tại giải U23 châu Á 2018.

"Nguyễn Quang Hải nổi lên tại Asian Cup 2019 và khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ tiêu biểu nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình của anh cũng trải qua không ít khó khăn và thử thách", AFC nhận định.

Theo thống kê của AFC, Quang Hải hiện đã có 88 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam và ghi được 16 bàn thắng. Tiền vệ này đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, đội bóng góp mặt tại AFC Champions League Elite mùa giải 2026-2027.

Trong bài viết, AFC cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến quá trình trưởng thành của Quang Hải, từ một tài năng trẻ cho đến khi trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam khi mới 20 tuổi, trong trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 vào năm 2017.

Tuy nhiên, AFC cho rằng bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tiền vệ này đến khi HLV Park Hang-seo được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc, Quang Hải từng bước khẳng định năng lực và trở thành một trong những cầu thủ được người hâm mộ quan tâm nhiều nhất.

Đặc biệt, AFC nhắc lại màn trình diễn của Quang Hải tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, giải đấu mà U23 Việt Nam giành ngôi á quân. Tại giải đấu diễn ra ở Trung Quốc, Quang Hải ghi được 5 bàn thắng, góp công lớn giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên lọt vào trận chung kết.

Trong đó, đáng nhớ nhất là bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp vào lưới U23 Uzbekistan ở trận chung kết tại Thường Châu. Pha lập công này sau đó trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Một năm sau, Quang Hải tiếp tục để lại dấu ấn tại Asian Cup 2019, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết.

Quang Hải đang là trụ cột ở đội tuyển Việt Nam.

Sau những thành công ở cấp độ đội tuyển, Quang Hải tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp bằng việc chuyển sang thi đấu tại châu Âu. Tháng 6/2022, tiền vệ sinh năm 1997 gia nhập Pau FC, đội bóng chơi tại giải hạng Nhì Pháp.

Tuy nhiên, quãng thời gian thi đấu tại đây không diễn ra như kỳ vọng. Quang Hải gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí, không được ra sân thường xuyên và chịu ảnh hưởng từ những vấn đề thể lực. Sau một năm, anh quyết định trở về Việt Nam và gia nhập CLB Công an Hà Nội.

Theo AFC, những khó khăn trong giai đoạn này cũng ảnh hưởng đến phong độ của Quang Hải khi trở lại đội tuyển quốc gia. Dù vậy, anh vẫn được đánh giá cao nhờ tinh thần thi đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ.

"Quyết tâm mạnh mẽ tìm lại phong độ đỉnh cao của Quang Hải vẫn luôn hiện hữu. Anh từng bước lấy lại vị trí trong đội hình xuất phát của HLV Kim Sang-sik và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại Asian Cup Saudi Arabia 2027", AFC nhận định thêm.

Theo lịch, Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Tại giải đấu lần này, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.