Quang Hải chấn thương, rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026

Thiếu Quang Hải là mất mát lớn với tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, chấn thương cổ chân trái khiến Quang Hải dù được triệu tập, nhưng không thể cùng tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã quyết định triệu tập bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa, tiền vệ của CLB Hạng Nhất Becamex TP.HCM.

Đây là tổn thất lớn với thầy trò HLV Kim Sang-sik khi tiền vệ sinh năm 1997 là một trong những nhân tố được kỳ vọng tại giải đấu diễn ra từ ngày 26/9 tại Indonesia. Về cả kinh nghiệm, trình độ, vị thế lẫn phong độ, Quang Hải là một trong những nhân tố hàng đầu tuyển Việt Nam nhiều năm qua.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2017, cầu thủ 29 tuổi luôn đóng vai kép chính ở gần như mọi đợt hội quân. Với 88 lần ra sân, Quang Hải còn đang là cầu thủ thi đấu nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam. Hải "Con" từng ba lần vô địch AFF Cup và ASEAN Cup. Năm 2018, Quang Hải nhận giải cầu thủ hay nhất AFF Cup. Năm 2026, số 19 đeo băng đội trưởng trong hành trình đăng quang của tuyển Việt Nam.

Vắng Quang Hải, nhiều khả năng Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Đức là cặp tiền vệ trung tâm số một trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Kim. Ở ASEAN Cup 2026 vừa qua, Hoàng Đức từng đá cặp với cả Quang Hải lẫn Thành Long.

Người thay Quang Hải là Minh Khoa. Tiền vệ sinh năm 2001 từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, tham dự VCK U23 châu Á 2024 tại Qatar, trước khi có lần đầu tiên khoác áo tuyển quốc gia khi đá chính trong chiến thắng 5-0 của trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam sẽ tập buổi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam vào chiều nay (22/9) trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày mai (23/9), đội di chuyển sang Indonesia.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat (Bandung) trước khi lần lượt gặp Thái Lan (29/9) và Pakistan (2/10).

Vợ Quang Hải ăn mừng khi chồng ghi bàn Chu Thanh Huyền, vợ Quang Hải, không giấu được sự vui mừng khi chứng kiến chồng ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà trước Thái Lan tối 22/8.