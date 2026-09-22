Quang Hải bất ngờ giã từ đội tuyển quốc gia Việt Nam

Ngày 22/9, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân để chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, ngay trong ngày tập trung đầu tiên, HLV Kim Sang-sik đã nhận thông tin bất ngờ khi đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ nguyện vọng dừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Điều này cũng đồng nghĩa, anh sẽ rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup 2026.

Quang Hải quyết định giã từ đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Quyết định của Quang Hải gây nhiều bất ngờ bởi anh mới 29 tuổi và vẫn đang giữ vai trò quan trọng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ sinh năm 1997 thường xuyên góp mặt trong những đợt tập trung gần đây và vừa cùng “Những chiến binh sao vàng” hoàn thành hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Một số nguồn tin cho rằng, Quang Hải đã chịu nhiều sức ép từ dư luận và mạng xã hội trong thời gian qua nên mới quyết định dừng lại.

Bên cạnh đó, áp lực thi đấu dày đặc trong màu áo CLB Công an Hà Nội trên nhiều mặt trận từ quốc nội đến châu lục có thể đã bào mòn thể lực của tiền vệ này, khiến anh nhận thấy khó duy trì phong độ khi gánh vác thêm trọng trách ở cấp độ đội tuyển.

Dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, phía Quang Hải chưa đưa ra tuyên bố cụ thể về nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay tuyển quốc gia.

Nhiều năm qua, tiền vệ sinh năm 1997 là một trong những cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất của bóng đá Việt Nam.

Quang Hải có thể đảm nhiệm nhiều vị trí ở tuyến giữa và hàng công. Anh thường được sử dụng ở vai trò tiền vệ tấn công, tiền vệ lệch phải hoặc chơi tự do phía sau tiền đạo.

Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, thực hiện những đường chuyền quyết định và sút xa giúp cầu thủ này trở thành một trong những phương án quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội tuyển.

Không chỉ có giá trị về chuyên môn, Quang Hải còn giữ vai trò đội trưởng và là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Việt Nam hiện tại.

Ở tuổi 29, anh đã trải qua nhiều giải đấu lớn cùng bóng đá Việt Nam và sở hữu bộ sưu tập thành tích ấn tượng. Trong đó có 3 chức vô địch AFF Cup cùng danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2018.

Việc Quang Hải rời đội tuyển vì thế không chỉ khiến HLV Kim Sang-sik mất một phương án tổ chức tấn công mà còn ảnh hưởng đến yếu tố kinh nghiệm trong phòng thay đồ.

Quang Hải là trụ cột của tuyển Việt Nam trong nhiều giải đấu gần đây.

Điều này càng đáng lo hơn khi tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao khi HLV Kim Sang-sik triệu tập khá nhiều cầu thủ trẻ. Trong khi đó, nhiều trụ cột của đội tuyển cũng bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Trong quá trình chuyển giao đó, sự hiện diện của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quang Hải có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của đội tuyển.

Theo một số nguồn tin, HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện vẫn đang tìm cách thuyết phục Quang Hải cân nhắc lại quyết định. Tuy nhiên, tiền vệ của Công an Hà Nội được cho là đã suy nghĩ kỹ trước khi thông báo với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Nếu Quang Hải giữ nguyên quyết định, HLV Kim Sang-sik sẽ phải nhanh chóng tìm phương án thay thế ở tuyến giữa khi FIFA ASEAN Cup 2026 đã ở rất gần.

Đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 22/9 và dự kiến lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp Philippines ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung.